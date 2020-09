Bad Bramstedt

Mißfeldt erhielt im Zuge der Jahreshauptversammlung von vielen Seiten Lob für ihr Engagement. Dazu gehörte auch, dass sie mehrere Studienreisen, unter anderem nach Andalusien, Portugal oder Montenegro begleitet hatte.

"Sie haben auf Bildungsvernetzung immer viel Wert gelegt", nannte Karsten Schneider, Landesverbandsdirektor der Volkshochschulen, einen der bedeutenden Punkte, auf die die scheidende Vorsitzende ihr Augenmerk gelegt hatte.

So manche glückliche Stunde

Für sie sei es immer ganz besonders wichtig gewesen, als Team zu arbeiten, betonte Annegret Mißfeldt. Es sei eine gute und von Erfolg geprägte Zeit gewesen. "Die Arbeit hat mir Freude gemacht und so manche glückliche und zufriedene Stunde beschert", blickte sie zurück. Mit 72 Jahren wollte Mißfeldt nun aber nicht erneut kandidieren.

"Ich betrachte es als Herausforderung, Schule für Freiwillige zu machen", sagte Franziska Frahm-Fischer nach ihrer Wahl. Das Amt der VHS-Vorsitzenden bleibt damit fest in Rektorinnenhand. Frahm-Fischer leitet die Grundschule Am Storchennest, deren Leiterin auch schon Annegret Mißfeldt bis zu ihrer Pensionierung war.

Wiedergewählt als Kassenwart wurde Axel Rahlfs, genauso wie Joachim Behm als Beisitzer.

Sabine Ockert geht in 2021

VHS-Geschäftsführerin Sabine Ockert wird im kommenden Jahr ihr Berufsleben beenden. Sie trug der Jahreshauptversammlung zum letzten Mal den Jahresbericht der VHS vor. Danach konnte im Jahr 2019 ein kleines Plus erwirtschaftet werden, wodurch die Finanzreserven stabil geblieben seien, erklärte Ockert. "Dadurch konnten auch die Umzugskosten gestemmt werden", erklärte sie in Hinblick auf die Verlegung des VHS-Büros in das Raiffeisenhaus am Bleeck, wo die Volkshochschule nun auch fünf Seminarräume hat.

Die Anzahl der Kurse hatte im Vergleich zum Vorjahr um neun auf 139 zugelegt. Auch wurden mehr Unterrichtsstunden erteilt. Waren es im Jahr 2018 noch 2051 gewesen, stieg die Zahl im Jahr 2019 auf 2293 Stunden an. Kursteilnehmer wurden 2019 insgesamt 1231 gezählt (1155 im Jahr 2018). Besonders nachgefragt wurden Kurse im Bereich Gesundheit (53), zu denen auch Kochen oder Make-up zählt. Eine ähnlich hohe Nachfrage (50) gab es bei den Sprachangeboten in Dänisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Plattdeutsch. Zusätzlich fanden vier Sprachkurse für Flüchtlinge statt.

Außerdem wurden bei 14 Vorträgen im Schloss 466 Besucher gezählt, bei acht Vorträgen im Theater des Kurhauses 395 Zuhörer.

Eigene Seminarräume rund um die Uhr

"Im Jahr 2020 war das herausragende Ereignis der Umzug ins neue Büro, worum wir zehn Jahre gekämpft haben." Ansonsten sei das Jahr auch für die VHS durch die Corona-Pandemie geprägt gewesen, so Ockert. Sie dankte Bürgermeisterin Verena Jeske für die spontane Idee, die VHS in den Räumlichkeiten der ehemaligen Raiffeisenbank unterzubringen. Es sei ein ganz neues Gefühl, sieben Tage in der Woche Seminarräume rund um die Uhr belegen zu können, ohne auf andere Nutzer Rücksicht nehmen zu müssen.

Bürgermeisterin Verena Jeske erinnerte daran, dass die VHS seit 60 Jahren fester Bestandteil der Bildungslandschaft in Bad Bramstedt sei. "Sie bietet ein Angebot, wo sich jeder wiederfindet", so Jeske.

