Anfang des Jahres liefen die Kurse noch gut an. Und im Juni konnte sich der Vorstand um die neu gewählte Vorsitzende Franziska Frahm-Fischer und die ebenfalls neue Geschäftsführerin Sonja Köfer über den Umzug in das Gebäude der VR Bank in Holstein freuen, wo die VHS einen neuen Sitz mit Büro und drei eigenen Unterrichtsräumen hat. "Aufgrund des Corona bedingten Lockdowns wurde das Jahr 2020 für die VHS dann aber ein Wechselbad der Gefühle", so die Vereinsvorsitzende Franziska Frahm-Fischer. Kurse und Vorträge mussten ausfallen oder konnten nur noch sehr eingeschränkt stattfinden. Lediglich zwei Sprachkurse liefen online und einige Fitnessangebote waren möglich.

Im Jahr 2019 wurden noch 139 Kurse mit 2293 Unterrichtsstunden angeboten, 2020 waren es lediglich 111 Kurse mit 1086 Unterrichtsstunden. Damit sank auch die Zahl der Teilnehmenden drastisch von 1231 in 2019 auf 886 im vergangenen Jahr. Entsprechend reduzierten sich auch die Einnahmen durch die Kursgebühren.

Das Mehr an Ausgaben durch Umzug und das sehr eingeschränkte Angebot führte schließlich zu einem Minus von 17.000 Euro. Es sei die durch Rücklagen des Vereins aufgefangen worden, erklärte Kassenwart Axel Rahlfs.

Auch in 2021 kaum Kurse

Auch das laufende Jahr beschrieb der Kassenwart als düster. Wieder fanden bisher kaum Kurse statt. Umso mehr werden die Hoffnungen auf das zweite Halbjahr gesetzt, das Semester beginnt bereits im August. Die VHS benötige dringend Zuschüsse von der Stadt, vom Kreis und vom Land, so Rahlfs. Mit der Stadt würden bereits Gespräche geführt.

Künftig sollen vermehrt auch Kinder und Jugendliche für Angebote der VHS gewonnen werden, beispielsweise durch eine „Kinder-Uni“. Und am Ferienpassprogramm will sich die VHS mit einem Computerkursus beteiligen.

Um ein Lehrprogramm trotz Corona bedingter Beschränkungen anbieten zu können, schlug Bürgermeisterin Verena Jeske eine "Klappstuhl-Uni" vor. Veranstaltungen der VHS könnten doch auch auf der Schlosswiese oder auf dem Bleeck stattfinden, so ihre Idee. Die Belegung der Lehrräume stellt die VHS nämlich noch immer vor große Probleme. So können zwei Räume, die normalerweise für acht Personen ausgelegt sind und ein Raum, der für zwölf Teilnehmer gedacht ist, jeweils nur zur Hälfte belegt werden. Geschäftsführerin Sonja Köfer will deshalb die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der Umlandgemeinden ansprechen, ob nicht auch deren Dorfhäuser von der VHS genutzt werden könnten.

Digitalisierung soll Schwerpunkt werden

Verstärkt soll auch auf die Digitalisierung in der VHS-Bildung gesetzt werden, wofür es Fördermittel gab. "Wir haben sie für Tablets samt Zubehör, verschiedene IT-Schulungen sowie einem Beamer im Schulungsraum eingesetzt", erklärte die Vorsitzende Frahm-Fischer.

Um Geld zu sparen, wird in diesem Jahr erstmalig auf ein gedrucktes Programmheft verzichtet. Das Kursprogramm kann auf der Homepage der VHS abgerufen werden (vhs-badbramstedt.de). Außerdem soll eine Anhebung des Mitgliedsbeitrags von 12 auf 15 Euro pro Jahr etwas Entlastung schaffen. Bei 143 Mitgliedern kommen dadurch allerdings nur 429 Euro an Mehreinnahmen zusammen.

Neu in den Vorstand gewählt wurde Taxi-Unternehmerin Anja Pfeiffer. Sie löst den pensionierten Grundschulrektor Volker Brüchmann als zweite Vorsitzende ab. Brüchmann hatte sich nicht zur Wiederwahl gestellt.