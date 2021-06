Kreis Segeberg

Sie finden wieder regulär statt, inklusive Corona-Hygienekonzept. Normalerweise sind die Plätze für die drei zweiwöchigen Freizeiten auf dem Jugendzeltplatz Wittenborn früh im Jahr belegt, mit langen Wartelisten für Nachrücker. Doch in diesem Jahr gibt es neue Chancen für die Acht- bis 15-Jährigen.

"Wir sind dort fast ausgebucht, wegen kurzer Wartelisten lohnt sich eine Eintragung für kurzentschlossene Kinder", sagt Holger Lück, Geschäftsführer des Trägers Verein für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg (VJKA).

Angebote auch für Schulferien

Auch die Kindertheaterwoche läuft vom 21. bis 25. Juni mit 20 Kindern in der Jugendakademie, der Zentrale des VJKA. Oder Kinder und Jugendliche üben in mehreren Orten im Kreis Segeberg bei "Fit4Drums" mit zwei Sticks das Trommeln.

"Wir freuen uns sehr, endlich wieder Gäste begrüßen zu dürfen", sagt Geschäftsführer Holger Lück. Von Dezember 2019 bis August 2020 war die denkmalgeschützte Jugendakademie saniert worden, die Zentrale des VJKA. Zeitweise war auf den Levo-Park ausgewichen worden. Hinzu kam plötzlich die Coronakrise, und der Betrieb ruhte von März bis Juni 2020 und dann wieder ab Dezember 2020.

Jugendakademie saniert und verschönert

Die Zeit wurde genutzt, die Jugendakademie zu verschönern. Neue Bilder wurden im Haus aufgehängt, der Garten aufgehübscht, die 46 Zimmer mit 86 Betten haben einen Feinschliff bekommen. "Jetzt ist das Haus bereit für die ersten Buchungen, die nun täglich hereinkommen", sagt Lück.

Normalerweise besuchen pro Jahr 12.000 Gäste den Jugendzeltplatz Wittenborn am Mözener See, werden 10.000 Übernachtungen in der Jugendakademie gezählt.

Schnuppertag für Schulklassen

Zahlreiche Angebote wie Musikunterricht in der Kreismusikschule Segeberg, Kunst- und Theaterkurse in der Kulturakademie Segeberg und Klassentagungen in der Jugendakademie Segeberg hatten in den vergangenen Monaten wegen der Coronakrise ausschließlich digital abgewickelt werden können.

Die Umstellung ins alte Leben benötigt wohl noch etwas Gewöhnungszeit. Viele Schulklassen sind noch zögerlich mit Klassenfahrten, sagt VJKA-Sprecherin Katrin Krüger. Sie hält die Jugendakademie für den perfekten Ort für das außerschulische Lernen. Mit dem Programm "ReStart – Klassengemeinschaft stärken" können Schulklassen deshalb auch nur für einen Seminartag anreisen und sich nach der langen Zeit des Homeschoolings wieder aneinander gewöhnen, begleitet vom pädagogischen Team der Jugendakademie.

Das gemeinsame Miteinander stehe im Vordergrund. Der Seminartag sei auch an der frischen Luft auf dem Jugendzeltplatz Wittenborn buchbar, der ebenfalls vom VJKA betrieben wird.

Kreismusikschule verlor in Coronazeit Schüler

In der Kreismusikschule Segeberg des Vereins hat kürzlich Kristin Guddath die Leitung von Christine Braun übernommen, die in Ruhestand ging. Schon während des ersten Lockdowns 2020 war der Musikunterricht komplett auf ein digitales Angebot umgestellt worden. "Es war dennoch eine große Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler auch motiviert am Instrument zu halten", sagt Krüger. Die Angebote für die Kleinsten würden nach den Sommerferien wieder starten.

Ende 2020 besuchten 1950 Kinder und Jugendliche die Musik- und Gesang-Kurse der Kreismusikschule des VJKA. Das sind rund fünf Prozent weniger Schüler als ein Jahr zuvor. Warum sie absprangen, ist unklar. "Es werden nicht immer Kündigungsgründe genannt", sagt Holger Lück.

Große Nachfrage bei Kulturakademie

Die Kulturakademie Segeberg als weiterer Zweig des VJKA hatte die Theater- und Kunstkurse in den vergangenen Monaten ebenfalls ins Internet verlegt. Groß sei laut Katrin Krüger die Begeisterung deshalb kürzlich gewesen bei dem ersten Zirkuswochenende seit langer Zeit.

"In der Kulturakademie gab es keine Abmeldungen", sagt Lück, "es gibt mittlerweile sogar eine erhöhte Nachfrage. Der Bedarf an Aktivitäten und Angeboten scheint zu steigen."

60 Veranstaltungen bei SE-Kulturtagen

Die Theater- und Kunstangebote für die Offene Ganztagsschule (OGS) sollen nach den Sommerferien wieder neu beginnen. Zudem laufen die Planungen für die SE-Kulturtage auf Hochtouren, ein Kulturfestival des Kreises. Die Besucher könnten sich auf rund 60 Veranstaltungen in vielen Orten vom 10. bis 26. September freuen.

Gestrichen wurden keine Angebote, einige geplante Fachtagungen sind allerdings verschoben worden und werden voraussichtlich Ende diesen oder Anfang kommenden Jahres stattfinden, sagt Lück. "Der Verein hat aktuell etwa 110 feste und rund 300 freie Mitarbeitende." Die Preise hätten sich in keiner Einrichtung gegenüber dem Vorjahr verändert.

Hygieneregeln wegen Corona

Für alle Veranstaltungen gilt: Es gibt Hygieneregeln. "Sie sind abhängig von den jeweiligen Angeboten und den dafür vorgesehenen Landesverordnungen", sagt Lück. "Schulklassen, die zu einer Tagung in die Jugendakademie kommen, haben die Schulvorschriften zu beachten und werden aktuell zweimal die Woche getestet."

In der außerschulischen Arbeit und bei Veranstaltungen mit Gruppenaktivitäten seien Tests nur dann notwendig, wenn die Gruppe auch beherbergt werde.

"Endlich wieder Leben im Haus"

"Wir sind so froh, dass wir endlich wieder Leben im Haus haben", sagt Geschäftsführer Lück. "Das Kollegium hat die digitalen Herausforderungen gut angenommen, aber es ist doch einfach etwas anderes, als gemeinsam vor Ort an einem Projekt zu arbeiten."