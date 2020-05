Mit dem Headset an den Futtertisch

Seedorf-Aukamp

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. So hatte die VR Bank Neumünster vor, dem Berufsbildungszentrum Segeberg eine Finanzspritze zur Unterstützung der Ausbildung zukünftiger Agrarbetriebswirte zu verpassen. Da aber die aufgrund der Corona-Pandemie geltenden Abstands- und Hygieneregeln eine Zusammenkunft zur symbolischen Scheckübergabe in Räumen des BBZ in Bad Segeberg infrage stellte, wurde aufs Land ausgewichen. Und mit dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Rahlf hatte man sich eine doppelt passende Alternative gesucht.

Über den Bauernhof wandeln wie durch ein Museum

Nicht nur, dass auf dem weitläufigen Hof hinreichend Platz für eine großzügig aufgelockerte Runde aller Teilnehmer verfügbar war. Selbst der Futtertisch für einige Jungrinder bot sich ideal an, ein Bild der Hauptakteure einzufangen. Und der Verwendungszweck der 1500 Euro, die von der VR Bank an das BBZ gehen, entspricht ganz den Bedürfnissen der Bildungseinrichtung bei Besuchen mit Schülergruppen vor Ort: Angeschafft werden soll ein Audioguide-System, das wie im Museum die Stimme der Vortragenden bei Betriebsbesichtigungen via Headset verständlicher machen soll, als es bisher mitunter der Fall ist.

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ist eigentlich immer eine Geräuschkulisse vorhanden: "Da ist der Motorenlärm eines Treckers, am Melkstand klappert das Gestänge von den Bewegungen der Kühe und die machen natürlich auch mitunter Lärm", beschreibt Henning Saathoff, Lehrer am BBZ Segeberg, Eindrücke von Betriebsbesichtigungen. "Wenn dann der Betriebsleiter den Schülern etwas zur praktischen Arbeit erzählt, bekommen möglicherweise zu viele zu wenig mit. Deshalb sind diese Audioguides eine echte Innovation in der Unterrichtsgestaltung", freute sich Saathoff.

VR Bank Neumünster schätzt den Betrieb Rahlf in Aukamp

Den Scheck übergaben Christian Mehrens, Prokurist und Bereichsleiter Kreditgeschäft der VR Bank Neumünster, sowie Kerstin Lohmann, die für die Bank als Agrarkundenbetreuerin tätig ist. Der Betrieb Rahlf, das wisse sie, sei ein beliebtes Ziel von Besichtigungen durch das BBZ. "Weil er alles abbildet – Milchvieh, Schweinehaltung und Ackerbau", lobte sie.

"Und hier fühlt man sich inmitten einer Großfamilie wohl." Der auch stets zwei Auszubildende zuzurechnen sind. Einer von ihnen, Thies-Morten Nero, steht im dritten Lehrjahr und genießt es, dass sein Lehrbetrieb oft Anlaufstation für das BBZ ist. "Die Familie Rahlf steht immer bereit, auch, wenn mal eine Betriebsbesichtigung andernorts ausfallen muss", betonte Sven Jantzen, Abteilungsleiter für Agrarwirtschaft am BBZ.

Zwei Fliegen mit einer Klappe - Zuhören und Abstand halten

Die Gesamtkosten des Audioguide-Systems betragen 3000 Euro. Enthalten sind 25 Teilnehmersätze und ein Moderatorengerät – ein Ladesystem und Wartungssatz sind im Preis mit drin. Völlig ungewollt lohnt sich die Anschaffung angesichts der durch das Coronavirus bedingten Abstandsregeln gleich doppelt: Ein Zusammenrücken der Schüler, um den vortragenden Betriebsleiter besser verstehen können, ist zukünftig nicht mehr nötig.

