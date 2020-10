Mehr Unterstützung für den Bad Segeberger Mittelstand: Anfang 2021 will sich in der Kreisstadt eine Regionalgruppe des Verbandes der Selbständigen und Freiberufler (VSF) gründen. "Ziel ist es, dass sich Unternehmen über die Stadtgrenzen hinweg vernetzen", so VSF-Präsident Dieter Hagelstein.