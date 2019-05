Wakendorf II/Kisdorferwohld

Großes aufgeregtes Gesumme am leuchtend gelben Rapsfeld: Die Bienen von Imkerin Conny Lütge waren in Aufruhr, als die Henstedt-Ulzburgerin zusammen mit Andrea Christiansen vom Verein Die Bienenhüter und einer Freundin vorsichtig die Schäden beseitigten. Sie bauten die Bienenstöcke wieder auf und retteten, was zu retten war.

Am Wochenende hat ein Unbekannter die Bienenvölker umgekippt und damit die Immen in großer Gefahr gebracht. "Wenn die Königin tot ist, dann kann das Volk nicht weiterleben", berichtet Christianen. Nur die Bienenkönigin sorgt für Nachwuchs. Ist sie weg, stirbt das Volk.

Anzeige bei der Polizei erstattet

Conny Lütge will nun abwarten, ob die vier Königinnen ihrer Völker überlebt haben. Sie war geschockt, als sie am Ort des Geschehens ankam. Alles lag kreuz und quer, die Bienen hektisch drumherum. Die Imkerinnen vermuten, dass sich Unbekannte in einer Art Mutprobe an die Bienenstöcke herangemacht haben und haben Anzeige erstattet.