Ein Bekannter, der in der Nähe der Bienenstöcke von Conny Lütge und ihrer beiden "Imker-Patenkinder" wohnt, informierte die Hobbyimkerin aus Henstedt-Ulzburg am Sonntagabend. Er hatte die zerstörten Bienenvölker, die mitten in der Feldmark stehen, entdeckt. "Bis auf zwei waren alle der 14 Bienenvölker umgeworfen", sagt Lütge. Mit den Einzelteilen der Bienenkästen hatten die unbekannten Täter dann auch noch in der Gegend herumgeworfen. "Die haben Bienen-Weitwurf veranstaltet", meint Lütge mit bitterem Unterton. Selbst die Holzpaletten, auf denen ihre Bienen stehen, seien kreuz und quer durch die Felder gepfeffert worden.

In Windeseile begannen Conny Lütge und ihre beiden Jung-Imker, die Völker wieder zusammenzusetzen. "Das war wie ein Puzzle", sagt Lütge. Etliche Einzelteile der Kisten aus Styropor mussten wieder aufeinander gesetzt werden. Dabei mussten die Imker darauf achten, dass auch jedes Bienenvolk die passenden Einzelteile bekam. Ob alle Bienenköniginnen überlebt haben, wissen die Imker aus Henstedt-Ulzburg nicht. Das werde man erst noch sehen. Die Honigräume waren von den Wespen, die nun freien Zugang zum Bienenstock hatten, ausgeräumt.

Die Imker aus Henstedt-Ulzburg haben Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Mehrere Polizisten schauten sich den Tatort an. Bereits vor etwas mehr als einem Jahr waren die Bienen von Conny Lütge Opfer von Unbekannten, die den Völkern nachts einen Besuch abgestattet hatten. Damals waren die Bienenstöcke "nur" umgeworfen worden. Dieses Mal sei der Schaden viel größer, betont Lütge. In 2019 standen die Bienenvölker an einem anderen Standort.

Auch in Kisdorf ist es vor kurzem zu Vandalismus an Bienen gekommen. Und auch dort wurden - sogar zweimal hintereinander - Völker umgestürzt. "Warum macht man bloß sowas?", fragt Lütge sich.

