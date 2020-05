Kinderkarren statt Bollerwagen – das war am Himmelfahrtstag wohl der auffälligste optische Unterschied zu den Vorjahren am Großen Segeberger See in Bad Segeberg. Bei herrlichem Ausflugswetter zog es vor allem Familien an die Seepromenade. Ein ähnliches Bild bot sich in Kaltenkirchen im Freizeitpark.