Heikel war Himmelfahrt für die Polizei schon immer. Vatertagsgruppen mit Angetrunkenen schlugen über die Stränge, etwa am Großen Segeberger See. Auch der Freizeitpark in Kaltenkirchen gilt als Treffpunkt. Polizei, Kreis Segeberg und die Kommunen zeigen in diesem Coronajahr Härte, drohen mit Strafen.