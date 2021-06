Bad Bramstedt

Die Politik reagierte damit auf bereits im letzten Jahr bekannt gewordene Pläne des Bad Bramstedter Bauunternehmers Fred Winter, der auf dem Grundstück des früheren Textilhauses Seller und denen der Nachbargebäude eine große Seniorenwohnanlage bauen wollte. Er stellte eine Bauvoranfrage, die den Stadtverordneten aller Fraktionen nicht gefiel. Sie wollen sicherstellen, dass im Erdgeschoss auch weiterhin Einzelhandelsgeschäfte bestehen, damit die Innenstadt nicht verödet. Außerdem erschien ihnen das geplante Gebäude viel zu groß.

Planverfahren stockt

Mit einem Bebauungsplan will die Stadt ihre Planungshoheit durchsetzen. Doch das Planverfahren kam nicht so recht voran, auch weil ein damit beauftragter Architekt erkrankte. Winter hat allerdings ein Recht darauf, eine Antwort auf seine Bauvoranfrage zu bekommen. Die Stadt kann ihre Stellungnahme dazu nicht beliebig lange aufschieben. Die Frist endet am 20. August.

Da die Stadtverordnetenversammlung erst wieder im September zusammentritt, musste die Politik nun die Notbremse ziehen. Sie verhängte einstimmig für zwei Jahre eine Veränderungssperre für das Gebiet. Betroffen davon ist nicht nur Winter, sondern jeder Immobilieneigentümer in dem Quartier. Bauliche Änderungen sind nur noch mit einer Sondergenehmigung möglich, die bei der Stadt beantragt werden muss.

Maßnahme trifft nicht nur einen Investor

Winter setzt mittlerweile jedoch andere Prioritäten. Die Seniorenwohnanlage hat er erst einmal zurückgestellt. Stattdessen will er an der Ecke Liethberg/Rosenstraße einen Penny-Markt bauen mit darüber liegenden Wohnungen auf zwei Stockwerken. Die Jet-Tankstelle und die Kfz-Werkstatt sollen dafür weichen, was offenbar mit den Eigentümern auch abgestimmt ist. Penny befindet sich im Besitz des Rewe-Konzerns, der zwischen Landweg und Rosenstraße einen Lebensmittelmarkt betreibt und laut Winter die Pläne begrüßt.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Veränderungssperre nicht wegen Penny erlassen

Ob das Vorhaben Winters in der Politik auf Gegenliebe stößt, war in der Stadtverordnetenversammlung nicht abzusehen. Volker Wrage (CDU) stellte klar, dass die Veränderungssperre nichts mit dem geplanten Discounter zu tun habe. "Sie gilt für alle." Es gehe darum, in Ruhe das Gebiet überplanen zu können. "Wir müssen uns erst einmal im Klaren sein, was wir dort wollen." Er finde es deshalb auch nicht förderlich, dass das Penny-Markt-Bauvorhaben schon von der Segeberger Zeitung und von KN-online vorgestellt wurde.

Jan-Uwe Schadendorf (SPD) mahnte die Versammlung "nicht alles kaputt zu reden". Der geplante Penny-Markt sei durchaus geeignet, die Innenstadt zu beleben. Ich kann mir das Gebäude allerdings auch hübscher vorstellen, als es auf dem Plan zu sehen ist."

Am kommenden Montag wird erstmals im Planungsausschuss (19 Uhr, Mensa der Jürgen-Fuhlendorf-Schule) über den Penny-Markt gesprochen.