„Wir wollen dort durch unseren Schritt eine Bebauung keinesfalls grundsätzlich verhindern“, stellte Bürgermeister Tobias Böttcher bei der jüngsten Gemeindevertretersitzung klar. „Uns geht es um die Verkehrssicherheit und darum, neue Bauvorhaben an unseren dörflichen Charakter anzupassen“, fuhr er fort. Deshalb fassten die Mandatsträger bei der Zusammenkunft den einstimmigen Beschluss, für ein sechs Grundstücke umfassendes Gebiet im Einmündungsbereich Kaltenkirchener Straße / Am Sandberg eine zweijährige Veränderungssperre zu erlassen. Das bedeutet, dass der bestehende Status quo dort quasi eingefroren wird.

Kein B-Plan für das Gebiet

Ein Bebauungsplan existiert für diesen Bereich bisher nicht. Geplante Bauvorhaben sind daher nach dem Baugesetzbuch zu beurteilen. Danach sind Vorhaben zulässig, sofern sie sich „nach Art und Maß in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen“. Aber es könne nach Böttchers Worten nicht ausgeschlossen werden, „dass ein Bauvorhaben nach Baugesetzbuch zulässig ist, aber dennoch den gemeindlichen Planungszielen zuwiderläuft“. Um hier künftig mehr Einfluss nehmen zu können, auch weil Oersdorf gerade an einem Ortsentwicklungskonzept arbeitet, sei die Aufstellung eines Bebauungsplanes notwendig. Und den brachte die Gemeindevertretung bei der Sitzung einstimmig auf den Weg.

Besitzer plant massive Bebauung

Damit in der Zwischenzeit aber aus Sicht der Gemeinde nichts schiefläuft, wurde aus aktuellem Anlass auch die Veränderungssperre erlassen. Denn es gibt an der Ecke der Straße Am Sandberg / Kaltenkirchener Straße – gegenüber der Einfahrt zum Gut Oersdorf – ein großes Grundstück, auf dem zurzeit noch ein altes Gebäude steht. Doch es hat da einen Eigentümerwechsel gegeben. „Und von dem gibt es bereits einen Antrag auf eine Baugenehmigung“, so der Bürgermeister: „Der sieht eine massive Bebauung unmittelbar an der Kaltenkirchener Straße vor.“

Jetzt sei die Sicht an der Ecke schon schlecht, das Einfahren in die Kaltenkirchener Straße vom Sandberg aus nach Böttchers Worten ohnehin gefährlich. Durch Bauten unmittelbar an der Fahrbahn könnte sich die Situation noch extrem verschärfen. Auch befürchtet Böttcher, dass die Neubaupläne mit den Zielen der Gemeinde kollidieren. „Deshalb jetzt die Veränderungssperre.“ Er sei aber offen für Gespräche, erklärt der Bürgermeister, „denn wir können uns Neubauten auf dem Grundstück ja durchaus vorstellen“.

