Lange Monate stand das Vereinsleben von Bürgeraktiv in Henstedt-Ulzburg still. Das Coronavirus hatte den kompletten Stillstand der Aktivitäten mit sich gebracht. "Am 13. März haben wir alles abgesagt." erklärt Annemarie Wenk, Vorsitzende von Bürgeraktiv. Jetzt geht es langsam wieder los.