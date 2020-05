Tierschutz über Grenzen hinweg

Nahe

Aus einem reinen Austausch über eine Hunderasse wurde vor fünf Jahren ein Tierschutzverein, der inzwischen ein europaweites Netzwerk hat. Die Mitglieder des Vereins Pointer-Freunde mit Britta Freitag und Britta Hadewig an der Spitze sind im In- und Ausland tätig. Seinen Sitz hat der Verein im Geschäft "Sophies kleiner Laden" in Nahe. Dort werden Neuwaren und Secondhand-Artikel für die Vereinskasse angeboten. Der Laden wird nur ehrenamtlich geführt. Namensgeber ist der Hund Sophie. Die geistig behinderte kleine Hündin ist quasi Pate des Geschäfts.

Mit dem Hund Zaki fing alles an

Britta Freitag ist Gründungsmitglied des Vereins Pointer-Freunde. Über die sozialen Medien war sie auf die Suche nach Informationen über die englische Jagdhunderasse Pointer gegangen. Sie gründete ein Facebook-Forum und erhielt gleich viel Zuspruch. Damals erfuhr sie von der Hündin Zaki, die auf der Insel Zypern Opfer von Tierquälern geworden war. "Man hat ihr mit vier Wochen ein Hinterbein abgeschnitten", sagt Britta Freitag. Die Hündin, ein Pointer-Mischling, überlebte und ist seitdem auf drei Beinen unterwegs.

Britta Freitag machte sich auf nach Zypern, um sich der Hündin Zaki anzunehmen. Vor Ort erfuhr die Deutsche, dass auf Zypern sehr viele Pointer als Jagdhunde gehalten werden, der Tierschutz aber nicht ganz so großgeschrieben werde wie in Deutschland.

Rettungszentrum vor zwei Jahren eröffnet

Zusammen mit weiteren engagierten Hundefreunden baute Britta Freitag ein System auf, wie Hunden auf Zypern geholfen werden kann. Erfolgreich verliefen Kastrationsaktionen, sodass die unkontrollierte Vermehrung der Hunde eingedämmt werden konnte. Vor zwei Jahren eröffnete der Verein Pointer-Freunde ein Rettungszentrum auf Zypern. Dort sind 130 Hunde und einige Katzen untergebracht und werden zum Teil nach Deutschland vermittelt. Auf demselben Gelände befindet sich ein Hundehotel, das das Rettungszentrum finanzieren soll. "Aber wegen Corona ist das Hundehotel nun geschlossen", bedauert Britta Freitag. Das verursacht dem Verein Schwierigkeiten, denn das Rettungszentrum muss nun komplett aus Deutschland finanziert werden.

Im September einen Charity-Laden eröffnet

Im vergangenen Jahr im September war der Charity-Laden in Nahe eröffnet worden. "So etwas gibt es in anderen Ländern viel öfter", berichtet Britta Freitag. Der Verein erhält regelmäßig Sachspenden wie Neuwaren von Firmen, aber auch Flohmarkt-Artikel, die zugunsten der Tierschutzarbeit verkauft werden. Gerade der Renner - wie überall - sind selbstgenähte Alltagsmasken, die ein Kreativteam des Vereins jeden Tag näht. Bis zu 200 Masken mit unterschiedlichen Motiven werden pro Tag hergestellt und gegen eine Spende von mindestens vier Euro verkauft. "Die Einnahmen aus den Masken retten uns gerade", sagt Britta Hadewig. Immer wieder schauen Kunden rein und fragen nach den Mund-Nase-Abdeckungen.

Geöffnet ist "Sophies Kleiner Laden" montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Auch während der nun gelockerten Sonntagsregelung wollen die Ehrenamtlichen das kleine Geschäft für Kunden am Sonntag öffnen.

Hilfe auch für andere Organisationen

Der Verein Pointer-Freunde hilft anderen Tierschutzorganisationen. " Tierschutz kennt keine Grenzen", meint Britta Freitag. Wenn es beispielsweise Fragen zum Vereinsrecht gebe, tausche man sich untereinander aus. Wenn das Lager der Pointer-Freunde voll ist, dann werden befreundete Vereine angerufen und mit Sachen ausgestattet.

Pointer-Freunde sehen sich nicht als Konkurrenz zum klassischen Tierheim. Im Gegenteil, man habe einen guten Draht zu den Einrichtungen. Denn: "Alleine kann man wenig bewirken", ist Freitag sich sicher. Es gehe darum, Tieren in Not zu helfen und nicht um das Ego einzelner, beteuert sie.

Hinter jedem Notfall steht ein Schicksal

Am Tag werden beim Verein Pointer-Freunde 15 bis 30 Notfälle aus dem In- und Ausland gemeldet. "Und fast jedes Mal steckt auch ein menschliches Schicksal dahinter", erzählt Britta Freitag. Überforderte Besitzer oder ältere Menschen, die es nicht mehr schaffen, ihren treuen Vierbeiner zu versorgen, ihn aber nicht ins Tierheim geben wollen. Bis zu 80 Hunde im Jahr ziehen so über die Pointer-Freunde in ein neues Zuhause ein. Die Vermittlung ist laut Vorstand aber nur ein kleiner Teil der Vereinsarbeit.

