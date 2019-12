„Die 17 Jahre als Geschäftsführer der Karl-May-Spiele habe ich nie als Arbeit empfunden“, sagt Ernst Reher mit strahlendem Gesicht, dem man die neun Jahrzehnte nicht ansieht. „Diese Zeit möchte ich in meinem Leben nicht missen.“ Am Sonntag feiert er in Bad Segeberg seinen 90. Geburtstag.