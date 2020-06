Rehkitzrettung per Drohne

Föhrden-Barl

Helmut Lähn trägt vor den Augen einen klobigen Kasten, der mit drei Gurten an seinem Kopf befestigt ist: eine VR-Brille. Vor Lähns Augen läuft ein Film in schwarz-weiß ab; wenn er einen hellen Fleck entdeckt, gibt er Thomas Mielke Bescheid. Der steht neben ihm mit einer Fernbedienung in der Hand. Wenn Lähn Alarm schlägt, stoppt Mielke seine Drohne, fliegt ein Stück zurück und senkt das Fluggerät ab, damit Lähn den hellen Fleck in seiner Brille genauer inspizieren kann.

Acht Rehkitze im Mai gerettet

Wenn sich sein Verdacht erhärtet, dass die Infrarot-Kamera unter der Drohne ein Rehkitz geortet hat, dann lässt Mielke die Drohne über der Stelle im Feld stehen und verständigt über Funk den dritten Mann. Der geht mit einem Käfig ins Feld, und wenn er das Kitz gefunden hat, stülpt er den Käfig über das Jungtier, verankert den Käfig am Boden und steckt eine Fahne drauf, damit der Bauer beim Mähen diese Stelle umkurvt. Acht Kitze haben Mielke, Lähn und weitere Helfer in Föhrden-Barl auf diese Weise seit Anfang Mai gerettet.

Mit Drohne und Infrarotkamera

Die Initiative startete Thomas Mielke im vergangenen Jahr. „Ich bin ein Technik-Freak“, erklärt der Ingenieur im Ruhestand. Gleichzeitig ist er Jäger; und dass auf den Wiesen im Dorf pro Jahr 15 bis 20 Rehkitze von Kreiselmähern getötet werden: „Das gefiel mir nicht“. Also schaffte sich Mielke Drohne und Infrarotkamera an, Helmut Lähn beteiligte sich an den Kosten von insgesamt rund 3500 Euro. Der erste Versuch 2019 endete mit einer Bruchlandung, im Nebel kollidierte die Drohne mit einem Baum. Seitdem gilt: „Bei Nebel, Regen und Sturm fliegen wir nicht“.

Zehnköpfiger Verein zur Wildtierettung

Henry Tonder, Jäger wie Mielke und Lähn, schlug schließlich vor, einen Verein zu gründen. Zehn Föhrden-Barler taten sich dafür im Februar zusammen: „Gestern ist der Bescheid vom Finanzamt gekommen, dass wir als gemeinnützig anerkannt sind“, freut sich Thomas Mielke. Heiner Krug, Schatzmeister bei „ Wildtierrettung Föhrden-Barl e. V.“ und ebenfalls Jäger, hat auch schon die erste Spende parat: Ein Unternehmen gibt 200 Euro.

Rehe bleiben in Deckung

Föhrden-Barls Bürgermeister Hans Jochen Hasselmann, Jagdleiter im Dorf, unterstützt den Verein und hilft bei Einsätzen. „Es wäre zu wünschen, dass alle Bauern Mitglieder im Verein sind“, findet Hasselmann. Er verweist darauf, dass die Landwirte verpflichtet sind, die Rehkitze vor ihren Kreiselmähern zu retten. Das ist allerdings schwierig, erklärt Thomas Mielke: „Sie können einen Meter an einem Kitz vorbei gehen und sehen es nicht“. Die jungen Rehe vertrauen ganz auf ihre Tarnung und laufen nicht weg, wenn Gefahr droht, sondern bleiben in Deckung. Vom Trecker aus hat ein Landwirt kaum eine Chance, die Tiere beim Mähen zu entdecken; schon gar nicht bei modernen Geräten, die mit drei Mähwerken vor und hinter dem Traktor bis zu zehn Meter breite Streifen bearbeiten.

Bei Rettung flexibel sein

Die Kitzrettung ist anspruchsvoll. Damit die Infrarotkamera der Drohne die Körperwärme eines Rehkitzes registrieren kann, muss die Umgebung relativ kühl sein. Also geht es ab vier Uhr morgens los, ab acht ist es schon zu warm. Wer hat in der Woche frühmorgens Zeit für eine solche Aktion? Thomas Mielke ist Rentner und Helmut Lähn macht in diesem Jahr wegen Corona Zwangsurlaub.

„Das ist alles ziemlich kurzfristig, da muss man flexibel sein“, erklärt Mielke ein weiteres Problem. Heute Morgen sollte die Drohne eigentlich um halb sechs abheben, aber das Mähen wurde um zwei Tage verschoben.

Drohnen fast täglich im Einsatz

Aktuell stehen noch drei Koppeln in Hagen und ein oder zwei in Föhrden-Barl auf dem Programm, zählt Mielke auf. Danach ist die Saison für die Wildtierretter beendet: Beim zweiten Schnitt sind die Kitze so groß, dass sie vor Gefahr weglaufen. Den ersten Einsatz hatte der Verein am 6. Mai, in den vergangenen zehn Tagen waren die Drohnenflieger täglich im Einsatz.

In und um Föhrden-Barl mähen zehn Landwirte Silogras, und alle sind sie mehr oder weniger zur gleichen Zeit unterwegs. Diese ganzen Flächen können die Helfer nicht vollständig kontrollieren. Mit einem Akku kann die Drohne gut 20 Minuten lang fliegen, dabei untersuchen die Freiwilligen rund zwei Hektar Wiese. Sie konzentrieren sich auf die besonders gefährdeten Flächen: „Wir wissen ungefähr, wo die Ricken stehen“, sagt Kassenwart Heiner Krug.

Landwirte reagieren positiv

Wenn über Firmen und Lotterien Geld in den Verein kommt, dann denken die Mitglieder über eine zweite Drohne nach. Oder über eine bessere Kamera: Andere Modelle können aus einer Höhe von 80 Metern arbeiten und erfassen damit viel größere Bereiche als das Gerät, mit dem Thomas Mielke in rund 16 Metern Höhe fliegt.

„Die Landwirte reagieren positiv, weil ihnen eine Last abgenommen wird“, hat Drohnenpilot Thomas Mielke erfahren. Helmut Lähn, der Mann mit der VR-Brille, hat zwar gemerkt, dass er zum Finden der Rehkitze hoch konzentriert arbeiten muss. Aber die geretteten Tiere sind den Einsatz frühmorgens im Urlaub für ihn wert: „Ich mache nichts lieber als das“.

