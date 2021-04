Herrenmühle

Eigentlich wollten sich Inken Peters und ihr Partner an der Trave in Herrenmühle eine Kanu-Einsetzstelle anschauen, die in ihrer Freizeitkarte eingetragen ist. Vor Ort erlebten die Hamburger eine böse Überraschung als sie mit ihrem Wohnmobil beinahe auf der stark eingeengten Travebrücke hängen blieben – nicht wegen der Breite des Fahrzeuges, sondern wegen der Länge, sagen sie.

Für längere Fahrzeuge wird es besonders eng

Die Zu- und Abfahrt der Brücke sind mit tonnenschweren Betonsteinen auf 2,30 Meter begrenzt. Das Problem: Die Straßenführung ist s-förmig verschwenkt. Bei den Betonblöcken müssen die Fahrzeuge durch eine kleine Kurve. Für längere Fahrzeuge wird es hier extrem eng. Peters kritisiert: "Davor wird nicht entsprechend gewarnt."

"Der Schreck sitzt uns noch immer in den Knochen", beschreibt Inken Peters ihr Gefühl in der Situation am vergangenen Wochenende. Wie in einer Falle hätten sie sich gefühlt. Aus Klein Gladebrügge kommend wollten sie und ihr Partner Richtung Schwissel über die Brücke fahren.

Die Hinweisschilder haben sie gesehen mit dem Hinweis auf die Verengung auf 2,30 Breite und eine Lastbegrenzung von 3,5 Tonnen. Dies soll die marode alte Brücke vor weiteren Schäden schützen.

Zweite Barriere wird zur Falle

"Wir fahren einen Fiat Ducato Kastenwagen, laut Fahrzeugschein 2,05 Meter breit und 2,9 Tonnen Leergewicht", sagt Peters. "25 Zentimeter Spielraum sollten nach unserer Einschätzung völlig ausreichen, um eine solche Sperre zu durchfahren." Und die Breite sei auch nicht das Problem gewesen, sondern die Länge des Wohnmobils von 6,40 Metern.

"Durch die erste Verbauung sind wir noch problemlos durchgekommen", schildert die 55-Jährige. "Dann aber steht man fassungslos vor der zweiten Barriere und stellt fest, dass man diese aufgrund ihrer leichten Verschwenkung schlicht nicht passieren kann, ohne sich das Fahrzeug zu ramponieren." Mit dieser Erkenntnis sitzt man aber in einer Falle. Zurückfahren wäre schon wegen des nachfolgenden Verkehrs nicht möglich gewesen.

Fahrzeug an Betonblöcken zerschrammt

"Wir sind keine mit einem übergroßen Wohnmobil überforderte Senioren", stellt Inken Peters in einem Schreiben auch an den Kreis klar. Aber eben "auch keine Uri Gellers unter den Fahrzeugbesitzern, sodass wir in der Lage wären, unseren Kastenwagen durch die verschwenkte Verengung hindurchzubiegen."

Nach einigen Minuten des Hin- und Herrangierens hieß es "Augen zu und durch": "Wir quetschten uns irgendwie durch die Engstelle." Das Ergebnis, so Peters: tiefe Schrammen in den Rammschutzleisten und im Lack auf der Fahrerseite. Sie wolle vom Kreis dafür keinen Schadenersatz, macht Peters klar.

Weiterer Warnhinweis gefordert an der Brücke

"Aber wir wollen dieses Erlebnis anderen Fahrern ersparen." Immerhin beginne die Wohnmobilsaison jetzt erst. Sie schlägt vor, die Beschilderung mit einem Warnhinweis zu ergänzen: "Nicht geeignet für Fahrzeuge über fünf Meter."

Auch bei einem spontanen Ortstermin an der Brücke in Herrenmühle am Donnerstag ist die beschriebene Schwierigkeit zu beobachten. In Zeitlupe schieben sich deutlich kleinere Fahrzeuge durch die Engstelle.

Auch andere Fahrzeuge bleiben beinah stecken

Auch ein kleiner Lastwagen muss minutenlang vor- und zurückfahren, um die Verengung im Kurvenbereich zu passieren. Der Fahrer schimpft: "Das sind niemals 2,30 Meter." Sein Fahrzeug sei schmaler als zwei Meter. Aber es ist durch die Ladefläche sehr lang.

Mit eingeklappten Spiegeln und der Einweisung durch einen zweiten Fahrer schafft der Mann es schließlich doch um die Verschwenkung und durch die Betonklötze. Augenscheinlich ohne Schrammen am Wagen.

Kreis: "Vorhandene Beschilderung ist ausreichend"

Der Kreis sieht auf Nachfrage keinen Bedarf für weitere Hinweise. "Die vorhandene Beschilderung ist ausreichend", sagt Sprecher Robert Tschuschke. Zusätzliche Schilder könnten zu einer schlechteren Wahrnehmung führen. Außerdem würde eine Längenbegrenzung zum Beispiel Pkw mit Anhänger ausschließen.

"Leider wissen viele Verkehrsteilnehmer nicht, dass die Breitenbegrenzung sämtliche Spielräume und die Außenspiegel beinhalten. Wohnmobile und dergleichen können daher die Brücke in der Regel nicht queren", erklärt Tschuschke. Auch das Wohnmobil von Inken Peters sei breiter als 2,30 Meter gewesen. "Bei Beachtung der Breitenbegrenzung wäre kein Schaden entstanden."

"Mir ist bewusst, dass wir mit unserem Fahrzeug mit Außenspiegelmaß die Breite von 2,30 Metern ausschöpfen", sagt Inken Peters nach einem Gespräch mit einem Kreismitarbeiter in der Sache. Die Spiegel seien aber unversehrt geblieben, die Schäden seien an den seitlichen Schutzleisten in Kniehöhe entstanden.

Mehrere Beschwerden beim Kreis wegen Durchfahrtsbreite

Sie verstehe die Gründe für die Einengung an der Brücke, es gehe ihr auch nicht um Schuldzuweisungen. "Wir möchten anderen dieses haarsträubende Erlebnis ersparen."

Inken Peters ist nicht die einzige, die sich wegen der Durchfahrtshöhe bisher beim Kreis gemeldet hat. Ende Januar wurden die Zufahrten zur Brücke mit den Betonklötzen verengt. Seither hat es nach Kreisangaben vier offizielle Beschwerden deswegen gegeben. Schadenersatzansprüche wegen Schäden seien bisher nicht erhoben worden.