Vergewaltigung: Noch fehlen DNA-Proben

Hasenmoor/Hartenholm

Am Sonntag, 1. September 2019, wurde die 19-jährige Frau von zwei bislang unbekannten Männern auf dem Gelände des Werner Rennens vergewaltigt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 1.30 bis 2.30 Uhr im Bereich des Campingplatzes C. Beide Täter sollen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren alt sein.

Der Täter mit grauem T-Shirt wurde vom Opfer als ungefähr zwei Meter groß mit schlanker, trainierter Statur beschrieben. Er soll einen Dreitagebart, sehr kurze dunkle Haare und Segelohren haben.

Phantombilder brachten keinen Erfolg

Die Tat hatte für viel Aufsehen und Betroffenheit bei Besuchern und Veranstaltern des Werner Rennens gesorgt. Die Veröffentlichung zweier Phantombilder hatte kein Ergebnis gebracht. Das Amtsgericht Kiel hatte daraufhin die DNA-Reihenuntersuchung angeordnet. Nähere Angaben, wie viele Männer Speichelproben abgeben mussten, machte die Polizei nicht.

An die Adressen seien die Ermittler durch die Veröffentlichung von Phantombildern und durch andere polizeiliche Ermittlungsarbeit gekommen. Eine Reihenuntersuchung wie diese finde nicht in einer Turnhalle oder einem festen Ort statt, sondern es werden persönlich Männer angeschrieben und zur Abgabe einer DNA-Probe aufgefordert.

Bisher kein DNA-Treffer

Laut Polizeisprecher Nico Möller sei es nichts Besonderes, dass seit November erst 70 Prozent der angesprochenen Männer ihre DNA abgegeben hätten. Bisher habe es keinen Treffer gegeben.

Kein Werner Rennen in 2020

Ende März dieses Jahres teilte der Veranstalter mit, dass es in 2020 kein Werner Rennen mit Musik und Motorsport geben wird. "Oft wurden wir in den letzten Monaten gefragt, ob es ein Werner Rennen geben wird. Eure Geduld und Eure Treue haben uns sehr gefreut. Heute wollen wir Euch daher mitteilen: Wir haben bereits vor Längerem beschlossen, dass es kein Werner Rennen 2020 geben wird", hieß es in einer Mitteilung. Man könne aber nicht ausschließen, "dass wir vielleicht irgendwann anders mal wieder die Motoren mit Euch aufheulen lassen".

In 2019 hatten gut 45.000 Menschen auf dem Gelände des Flugplatzes Hartenholm gefeiert.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.