Wer nicht genau schaute, der dürfte kaum bemerkt haben, dass die Geschäfte diesen Sonntag öffnen durften. Die meisten Ladentüren blieben geschlossen in Bad Segeberg. Bei Möbel Kraft konnten Kunden am Sonntag einkaufen. So lief der verkaufsoffene Sonntag im Möbelhaus.