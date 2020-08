Kreis Segeberg

Dann sollten Eltern ihr Kind einige hundert Meter vor der Schule aus dem Auto lassen. Und nur zur Beifahrerseite empfehlen die erfahrenen Verkehrsschützer.

Mit dem Schulbeginn wachsen auch die Gefahren für die Kinder auf den Schulwegen. Den Verkehrsanfängern den Weg zeigen, will seit 66 Jahren die ehrenamtliche Organisation Kreisverkehrswacht Segeberg. Seit 1954 kümmern sich die Vereinsmitglieder in ihrer Freizeit unter anderem um Abc-Schützen, die zum ersten Mal den Weg in die Schule meistern müssen.

Keine zentrale Einschulungsfeier

„Leider müssen wir in diesem Jahr zum ersten Mal auf eine zentrale Einschulungsfeier im Kreis verzichten“, sagt Harald Poppe, früherer Polizeiverkehrslehrer, der sich auch nach seiner Pensionierung für die Sicherheit der Kleinen verantwortlich fühlt.

Er riet den Eltern, schon vor der Einschulung am Mittwoch zusammen mit ihren Kindern den Schulweg abzulaufen, dabei auf die kritischen Punkte hinzuweisen und diese auch mehrfach zu üben.

Erste Tage für Kinder anstrengend

„Gerade in den ersten Tagen sind die Kinder wegen der vielen neuen Dinge aufgeregt und übersehen oft gefährliche Stellen wie Ausfahrten“, warnt er. Erst, wenn die Eltern den Eindruck gewonnen hätten, dass ihr Kind den Schulweg sicher bewältige, sollten sie sie allein gehen lassen.

2550 Kinder werden im Kreis Segeberg eingeschult, berichtet Otto Richter aus Fahrenkrug, Beisitzer bei der Verkehrswacht. Das seien etwa 250 mehr als im vorigen Jahr. Für alle gibt es zur Einschulung ein Malbuch zur Verkehrssicherheit, das seit 1997 immer wieder neu vom K&L-Verlag in Detmold aufgelegt werde.

Plakate sollen Autofahrer warnen

Seit Wochen sind Richter und Poppe unterwegs, um die Bücher an die Schulen zu verteilen. Außerdem spendieren sie noch Plakate an die Bürgermeister, auf denen die Autofahrer aufmerksam gemacht werden, jetzt besonders vorsichtig zu fahren, vor allem im Umkreis von Grundschulen.

Zum Druck der Malbücher haben vor allem rund 120 Sponsoren aus dem Kreis beigetragen, vom Handwerker bis zu Kaufleuten und Arztpraxen, Dienstleistungs- und landwirtschaftlichen Unternehmen. 6320 Bücher sind aufgelegt, die auch noch für 2021 reichen werden. Dank der Spenden kann im nächsten Jahr dann das Arbeitsbuch für die Radfahrprüfung wieder an die Viertklässler ausgegeben werden.

Gönnt den Kindern eine Pause!

Einen Tipp hat der erfahrene Ex-Polizist Poppe noch für die jungen Eltern: „Gönnt Euren Kindern eine Pause! Lasst sie eine Siesta machen, denn die Schule überwältigt sie im Anfang mit so vielen neuen Eindrücken, die erst einmal verarbeitet werden müssen.“

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.