Blitzeis hat Dienstag und Mittwoch zu mehreren Verkehrsunfällen im Kreis Segeberg und dem Umland geführt. Es erwischte auch die Besatzung eines Polizeiwagens. Bei den Unfällen blieb es meist bei Sachschäden und Verkehrsbehinderungen. Die A21 bei Leezen in Richtung Süden ist immer noch gesperrt.

Von Gerrit Sponholz