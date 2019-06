Es dürfte faszinierend werden: In der 6136 Kilometer entfernten Metropolitan Opera in New York öffnet sich der Vorhang – und zeitgleich erleben die Besucher in Saal 3 des CinePlanet5 in Bad Segeberg denselben Musikgenuss. Das Kino startet eine Reihe mit Live-Übertragungen aus zwei Opernhäusern.