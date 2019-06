Norderstedt

Eine 65-jährige Norderstedterin fuhr mit ihrem Rad die Niendorfer Straße in Richtung Norden auf dem linken Radweg entlang und wollte an der Ampel in Höhe des Gutenbergrings bei Grün die Straßenseite wechseln.

LKW-Fahrer hatte Grün

In dem Moment fuhr ein 53-jähriger LKW-Fahrer aus Beidenfleth über die Straße Gutenbergring und bog ebenfalls bei Grün nach links in Richtung Hamburg auf die Niendorfer Straße ein. Auf der Furt kam es zu einer Berührung mit der Radfahrerin, woraufhin sie stürzte und lebensgefährlich verletzt wurde.

Radfahrerin wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Ein herbeigerufener Notarzt führte die Erstversorgung der 65-Jährigen durch, die anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Von der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt.

Von OTS