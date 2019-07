Norderstedt

Der Unfall ereignete sich gegen 06.50 Uhr in Höhe des Stadtparks Norderstedt. Ein 35-jähriger Henstedt-Ulzburger fuhr mit seinem BMW-Motorrad auf der außerorts gelegenen Straße (Landesstraße 284) mit einem Tempolimit von 80 km/h in Richtung Hamburg und überholte etwa 1000 Meter vor der Kreuzung Poppenbütteler Straße eine vorausfahrende stockende Fahrzeugkolonne. Aus dieser Kolonne heraus scherte in diesem Moment eine 52-jährige Norderstedterin mit ihrem Pkw Audi Q3 aus, um ein Wendemanöver in Richtung Henstedt-Ulzburg einzuleiten.

Motorradfahrer schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen der Zeugenangaben, versuchte der Motorradfahrer dem wendenden Pkw nach links auszuweichen, prallte mit seiner Maschine gegen die Fahrzeugfront des Pkw und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn auf den Grünstreifen ab. Dort streifte er mit seiner Maschine einen dicken Baumstamm, bevor er in der Böschung schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt zu Fall kam. Ein herbeigerufener Notarzt führte die Erstversorgung des Verletzten durch, der sodann in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Audi-Fahrerin wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Vollsperrung sorgte für kilometerlange Staus

Die Schleswig-Holstein-Straße musste für die Bergungs- und Rettungsarbeiten bis 09 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Eingesetzt waren drei Streifenwagen, ein Notarztteam und ein Einsatzzug der Feuerwehr. Im morgendlichen Berufsverkehr bildeten sich auf der Schleswig-Holstein-Straße und den Ausweichstrecken kilometerlange Staus.

Von der Staatsanwaltschaft Kiel wurde aufgrund des eindeutigen Sachverhalts kein Sachverständiger mit der gutachterlichen Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, die Schadenshöhe wird derzeit auf 25.000 Euro beziffert.

Von OTS