Passanten entdeckten den flügellahmen Jung-Uhu am Freitagabend mitten auf der Industriestraße in Wittenborn. Der Vogel war aber noch immer fit genug, um zu Fuß die Flucht in tiefer gelegenes Gebiet zu ergreifen.

Dort versteckte er sich in Hanglage mit dichtem Bewuchs vor seinen Rettern, die in Sommersandalen und kurzer Hose nicht weiter kamen. Also riefen sie Ruth Severin vom Nabu aus Bad Segeberg zur Hilfe.

Technik hilft bei Uhu-Rettung

Severin machte sich ein Bild vor Ort und war überzeugt: Hier müssen Fachleute mit Technik ans Werk. Also rückte Ursula Sarau von den Wittenborner Jägerschaft am frühen Sonnabendmorgen zusammen mit ihrer Tochter Daniela und einer Wärmebildkamera aus.

"Diese Kameras funktionieren am besten frühmorgens, wenn der Temperaturunterschied zwischen Tierkörper und Umgebung am Größten ist", erklärte Jägerin Sarau.

Und tatsächlich gelang es den beiden Damen schon nach kurzer Zeit, den verletzten Jungvogel im dichten Gebüsch zu orten.

Uhu wird in Eekholt aufgepäppelt

"Es war aber gar nicht leicht, den schon fast ausgewachsenen Vogel in den mitgebrachten Pappkarton zu bringen", berichtet Ursula Sarau. "Er wehrte sich mit Klauen und Schnabel gegen seine Gefangennahme und ohne Schutzkleidung hätten wir keine Chance gehabt."

Letztlich gelang es den beiden Frauen aber doch, den verletzten Uhu einzufangen. Sie brachten ihn zur Greifvogel-Auffangstation im Wildpark Eekholt. Dort werden sich die Pfleger um den verletzten Flügel kümmern.

Wenn die Verletzung ausgeheilt ist, kann der Vogel wieder in die freie Wildbahn entlassen werden - wie schon der Uhu, den Helfer vor einer Woche mit einer spektakulären Aktion aus dem Brunnen am Kalkberg in Bad Segeberg gerettet hatten.

