Bad Segeberg

Er war dort gegen 17 Uhr Zeugen aufgefallen. Einen Tag später wurde sein Auto, ein schwarzer VW Golf 4 (Kennzeichen: SE-EQ 284), verlassen an der Badestelle des Nehmser Sees gefunden. In dem Auto fanden Polizeibeamte das Handy des türkisch-stämmigen Mannes. Eine groß angelegte Suchaktion gemeinsam mit Bundespolizei und Technischem Hilfswerk aus Eckernförde und Ratzeburg blieb ergebnislos. Mit Tauchern, Booten, Drohnen und Sonarortung wurden das Gelände und der See abgesucht.

Suche an der B206 ergebnislos

Im April folgte dann eine Suche an der Bundesstraße 206 zwischen Bad Bramstedt und Hasenmoor mit Suchhunden – wieder ergebnislos. Die Beamten erhofften sich hier Spuren zu finden, die im Zusammenhang mit dem Verschwinden stehen. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Die Polizei schließt nicht aus, dass Karabulut Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Spürhund bekam Zellstoff

Am Mittwoch schnupperte dann Polizeihund Luis die Bad Segeberger Innenstadt ab. Als Referenz hatte das Tür ein Stück Zellstoff mit einer Geruchsprobe des Vermissten vorgelegt bekommen. Die Suche dauert nach Angaben der Direktionspressestellen den ganzen Tag über an und soll möglicherweise auch am Donnerstag noch fortgesetzt werden. Ob Spuren gefunden wurden, soll erst in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden.