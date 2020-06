Die Spur des vermissten Baris Karabulut aus Bad Bramstedt verliert sich am Nehmser See. Der 32-Jährige ist seit dem 18. März 2019 verschwunden. An der Badestelle wurden damals der Wagen und das Handy des Mannes gefunden. Am Montag suchten Polizeitaucher erneut das Gewässer in Ufernähe ab.