Neue Suchaktion im Vermisstenfall Karabulut: Erst im Juli hatte ein Großaufgebot von mehr als 60 Polizeikräften ein Grundstück Am Wege nach Stipsdorf in Bad Segeberg durchsucht. Am Donnerstagmorgen sind erneut Polizeibeamte und Suchhunde im Einsatz und durchkämmen ein Waldstück ganz in der Nähe.