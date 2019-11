Zu einer Verpuffung in einer Biogasanlage kam es am Mittwochnachmittag in Fehrenbötel. „Zeugen haben von einer meterhohen Stichflamme gesprochen“, berichtet Einsatzleiter Lennert Lüthje von der Feuerwehr Rickling. Verletzt wurde niemand, die Löscharbeiten dauern noch an.