Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause machte die Statements der beiden beteiligten Unternehmen öffentlich. Verursacher war demnach die Firma Thormann aus Quickborn, die im Auftrag von Brockmann Recycling ein Regenrückhaltebecken auf dem benachbarten Grundstück pflegen sollte.

Firma Thormann bedaure es zutiefst, diesen "wunderschönen Baum so dastehen zu sehen". Das Unternehmen möchte sich für die "durch einen Mitarbeiter unserer Firma nicht beabsichtigte Entnahme der Äste entschuldigen". Es sei durch ein schreckliches Missverständnis zustande gekommen.

Beschädigung keine Absicht

Auch die Firma Brockmann als Auftraggeber bittet um Entschuldigung. Laut Bürgermeister bedaure das Kaltenkirchener Unternehmen ebenfalls zutiefst, dass die alte Eiche in Moorkaten beschädigt wurde. Die Firma Thormann sei damit beauftragt worden, das Regenrückhaltebecken ordnungsgemäß und fachgerecht bis zu den Rändern des Grundstücks zu pflegen, zu warten und zu beschneiden. Die Beschädigung der Eiche sei keine Absicht gewesen. Der Vorfall sei höchst bedauerlich.

Schadenshöhe wird noch ermittelt

Die anderen Bäumen neben der Eiche, die laut eines Sachverständigen ebenfalls nicht ordnungsgemäß und unerlaubt beschnitten worden waren, wurden nicht erwähnt.

"In der vergangenen Woche haben wir die Eiche von einem Sachverständigen untersuchen lassen. Wir warten jetzt auf das Gutachten, aus dem die Schadenshöhe und Empfehlungen für die erforderlichen Maßnahmen und Pflegearbeiten hervorgehen", sagt der Bürgermeister. Unter Berücksichtigung der Witterung werde anschließend die erste Pflege veranlasst. Für den noch zu beziffernden Schaden müsse der Verursacher Aufkommen und mit einem Bußgeld nach der städtischen Baumschutzsatzung rechnen.

Nabu: Bußgeld heilt nicht

"Das Tragische an solchen Vorfällen ist, dass der entstandene Schaden an der Umwelt nicht durch ein Bußgeld zu heilen ist. Wir alle müssen daran arbeiten, den Natur- und Umweltschutzgedanken viel tiefer in allen Köpfen zu verankern", sagt Jan Behrmann, Vorstand des Nabu Kisdorfer Wohld.