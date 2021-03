In Präsenz oder Distanz über Videokanäle oder auf Papier, draußen oder drinnen – die Kirchengemeinden im Westen des Kreises Segeberg bieten unterschiedliche Möglichkeiten für Gottesdienste an den Osterfeiertagen an. In Kaltenkirchen und Bad Bramstedt finden Gottesdienste in den Kirchen statt.