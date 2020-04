Ansturm auf die Bücherei

Henstedt-Ulzburg

"Die Freude ist groß", sagt Helgrit Breitschädel, die stellvertretende Leiterin der Gemeindebücherei Henstedt-Ulzburg. Sie und ihre fünf Kollegen durften die Bibliothek am Montag wieder öffnen. Und gleich in der ersten halben Stunde standen die Leser Schlange. Denn es gelten strenge Regeln, die eingehalten werden müssen. So wird empfohlen, einen Mundschutz zu tragen. Es dürfen sich gleichzeitig nur 15 Besucher in den Räumen an der Bücherei an der Hamburger Straße 22a befinden. Interessierte mussten draußen warten, bis ein Besucher die Bücherei verließ.

Eintragen in eine Anwesenheitsliste

Wer kein Buch ausleiht oder zurückbringt, muss sich in eine Anwesenheitsliste eintragen. "Alle anderen werden von uns durch ihre Büchereikarte ja digital erfasst", begründet Breitschädel. Erwachsene dürfen maximal mit einem Kind die Einrichtung besuchen. Ein Abstand zueinander von 1,5 bis 2 Meter muss eingehalten werden. Zur Händedesinfektion steht am Ein- und Ausgang ein Spender bereit. Es muss ein Korb genutzt werden, um seine Bücher einzusammeln. Die Körbe werden regelmäßig desinfiziert.

Team in zwei Gruppen aufgeteilt

Seitdem die Bücherei geschlossen werden musste, hat das Team um Büchereileiterin Birgit Raguse immer noch viel zu tun gehabt. "Es wurde uns nicht langweilig", sagt Helgrit Breitschädel und muss lachen. Die Regale konnten endlich mal sorgfältig gereinigt, Bücher eingeschlagen und sortiert werden. Die Mitarbeiter der Gemeindebücherei wurden in zwei Gruppen eingeteilt, sodass - sollte ein Corona-Fall auftreten - nicht gleich die ganze Mannschaft aus dem Verkehr gezogen werden müsste. In zwei Schichten wird auch jetzt gearbeitet. Die Mitarbeiter sind per Plexiglasscheiben geschützt.

Leihfristen bis Ende Mai verlängert

Die Sorgen der Leser waren groß, erzählt Helgrit Breitschädel. Eine konnte ihnen aber genommen werden: Es mussten für überzogene Leihfristen keine Gebühren bezahlt werden. Bis Ende Mai steht es den Ausleihern frei, die Bücher zurückzubringen. Zurückgebrachte Bücher werden übrigens nicht gleich wieder ins Regal gestellt, sondern verbleiben eine Zeit, damit mögliche Coronaviren nicht mehr aktiv seien, wie Breitschädel erläutert. Angefasst mit Gummihandschuhen werden sie später dann ins Sortiment zurückfinden.

Online-Ausleihe hat stark zugenommen

Stark zugenommen hat das digitale Angebot Onleihe, in dem E-Books ausgeliehen werden können. "Wir haben 50 Prozent mehr Nutzer", sagt Breitschädel. Ihre Leser wurden per Telefon über diese Möglichkeit beraten. "Wir freuen uns, dass wir gebraucht werden", sagt die Buch-Expertin. Denn das haben sie und ihre Kollegen festgestellt: Es wird immer noch gelesen. "Wir sind froh und dankbar über die Öffnung."

Geöffnet ist die Gemeindebücherei montags und dienstags von 10 bis 15 Uhr und donnerstags sowie freitags von 13 bis 18 Uhr.

