Wenn gegen 16 Uhr in Bad Segeberg die Straßenbeleuchtung angeschaltet wird, bleibt es in großen Teilen im Norden der Stadt dunkel - und das schon seit Weihnachten. Betroffen ist die Straße An der Trave mit den angrenzenden Ringen bis zur Ziegelstraße. Schuld soll ein defektes Kabel sein.