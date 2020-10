In weniger als vier Wochen hat Bad Segeberg die Wahl: Wer soll in den kommenden sechs Jahren als Bürgermeisterin oder Bürgermeister an der Spitze der Verwaltung stehen? Im Rathaus laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Ein Trend zeichnet sich schon ab: Die Zahl der Briefwahl-Anträge ist hoch.