Viermal Null: In den Ämtern Leezen, Itzstedt, Bornhöved und Boostedt-Rickling gab es in den sieben Tagen vor dem vergangenen Montag, ermittelt am Mittwoch, keine Neuinfektionen mit Corona. KN-online nennt alle weiteren lokalen Zahlen. Unterdessen wurde eine neue Warteliste fürs Impfen eröffnet.