Bad Segeberg

Zum Ende des Sommers möchte Meier im Auftrag der Stadt noch einmal ein kulturelles Angebot schaffen. "Zwar sind öffentliche Veranstaltungen in Zeiten von Corona eine besondere Herausforderung, aber mit Einhaltung der Abstandsregeln und unter Berücksichtigung der Hygienerichtlinien können wir in Bad Segeberg nochmal eine kulturelle Premiere präsentieren", sagt Meier.

Ab Mittwoch vier Konzerte nacheinander

Vier Tage lang – von Mittwoch, 9. September, bis Sonnabend, 12. September – veranstaltet der Kulturbeauftragte der Kreisstadt auf der Rasenfläche hinter dem Verwaltungsgebäude des Pferdesportverbandes die ersten Bad Segeberger "Klappstuhl-Konzerte". Der Eintritt ist kostenfrei. Um alle Regeln für eine Veranstaltung unter Corona-Bedingungen einhalten zu können, sei die Wahl auf diesen "etwas ungewöhnlichen Veranstaltungsort" gefallen: "Wir benötigen ein umzäuntes Areal, bei dem wir den Zugang kontrollieren können, um die notwendigen Kontaktdaten aufnehmen zu können."

Anzeige

Historischer Platz für Fußballfans

Aus diesem Grund fänden die Konzerte in dem ehemaligen Fußballstadion an der Marienstraße 15 statt, berichtet Meier. "Tatsächlich ist die Rasenfläche sehr schön von grünen Bäumen umgeben, sodass wir mit einer Ambiente-Beleuchtung versuchen werden, eine tolle Atmosphäre zu zaubern." Die historische Komponente spielt dabei zwar nicht die entscheidende Rolle. Aber viele Fußball-Interessierte aus Bad Segeberg und Umgebung verbinden mit dem Gelände die große Zeit des hiesigen Fußballs, als oft etliche hundert Besucher zu den Spielen ihres Heimatvereins pilgerten, der seit Anfang der 1950er Jahre dort kickte. Inzwischen ist die Eintracht an der Burgfeldstraße zu Hause.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Bad Segeberger Autokuki wurde zum Mega-Event

Stuhl oder Decke selbst mitbringen

An den vier Tagen in Folge gibt es von jeweils 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr ein abwechslungsreiches Kulturangebot von Künstlern aus Bad Segeberg und Umgebung. Von "Jazzin'n 4" am Mittwoch bis zur überregional bekannten Coverband " Tin Lizzy" am Samstagabend reicht die kulturelle Spannbreite. Die Gäste müssen sich einen Klappstuhl oder auch eine Picknickdecke selbst mitbringen. Auf der Fläche gibt es auch keine gastronomischen Angebote, daher kann sich jeder mit Getränken und Snacks im Picknick-Korb selbst versorgen.

"Vor Ort haben wir Platz ohne Ende, sodass wir alle Abstandsregeln einhalten können. Die Firma European Medientechnik aus Bad Segeberg baut eine Bühne auf und wir werden den Gästen ein tolles Kulturprogramm bieten. Wer weiß, vielleicht setzen wird mit den Klappstuhl-Konzerten ja einen neuen Trend auch für die Zeit nach Corona", meint der Kulturbeauftragte mit einem Augenzwinkern.

Den Anfang machen am kommenden Mittwoch das Segeberger Duo Detlef Dreessen und Gerrit Moldenhauer sowie die Band Jazzin'4.

Ein Tag später folgt die Coverband "Dreist" mit Wurzeln in Wahlstedt. Die Musiker haben Hits aller Jahrzehnte im Repertoire, von den Beatles bis hin zu Abba.

Das " Gabi Liedtke Trio" spielt am Freitag im ehemaligen Eintracht-Stadion. Diesen Auftritt sponsere die Sparkasse Südholstein, erklärt Veranstalter Meier. Auch diese Gruppe covert Stücke bekannter Interpreten, darunter Melissa Etheridge und Suzanne Vega. Als weiteren Sponsor hat der Kulturbeauftragte die Alte Apotheke gewinnen können, die bei allen Veranstaltungen das Desinfektionsmittel beisteuert.

Abschluss machen " Tin Lizzy "

Den Abschluss bilden am Sonnabend, 12. September, ab 18.30 Uhr die nach eigenen Angaben "erfolgreichste Coverband Norddeutschlands" und ihre Sängerin Melanie Kirschke. " Tin Lizzy" kommen mit etlichen Rock-, Pop- und Party-Klassikern sowie einigen aktuellen Hits nach Bad Segeberg.

Alle Informationen zu den Konzerten gibt es auf der Website www.segeberg.info oder in der Bad-Segeberg-App. Um Zeit am Eingang zu sparen, kann dort auch schon vorher das Kontaktformular heruntergeladen werden. Die Gäste können es dann bereits ausgefüllt mit zur Veranstaltung bringen.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.