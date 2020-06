Kollegen ins Leben zurückgeholt

Wahlstedt

Am Freitag wurde Schichtmeister Hauke Döring (56), Maschinenanlagenführer Sebastian Doms (35), Azubi Marvin Kammer (18) und einem weiteren 42-jährigen Angestellten, der öffentlich allerdings nicht in Erscheinung treten möchte, auch der ganz besondere Dank ihres Arbeitgebers zuteil. "Das war eine absolute Topleistung", lobte Gesamtbetriebsleiter Lutz-Peter Jenichen das Quartett und überreichte den höchst bescheiden auftretenden Ersthelfern gemeinsam mit Produktionsleiter Tim Hamann, in dessen Abteilung sie arbeiten, jeweils einen Präsentkorb.

Schicht hatte gerade gewechselt

Die dramatischen Minuten ereigneten sich am Donnerstag voriger Woche, kurz vor 6 Uhr morgens. "Es war zum Ende der Nachtschicht", schildert Döring, der an diesem Morgen auch die Koordination der Rettungsmaßnahmen übernommen hatte. Eine Packerin entdeckte den leblosen Körper auf dem weitläufigen Werksgelände an der Willy-Pelz-Straße im sogenannten "Schnibbel-Raum". In diesem Bereich produziert das Unternehmen, mit bald 800 Beschäftigten Wahlstedts größter Arbeitgeber, unter anderem Slip-Einlagen.

Packerin sah nur die Beine

"Es war wirklich reiner Zufall", erklärt Hamann. "Oder einfach Glück". Die Frau habe zunächst nur die Beine in der hintersten Ecke des Raumes liegen gesehen. Etwas später, und der Bewusstlose wäre vermutlich über längere Zeit unentdeckt geblieben. Womit jede Hilfe für ihn zu spät gekommen wäre. Der Mann arbeite als sogenannter Service-Mitarbeiter, dessen Aufgabe es sei, überall einmal nach dem rechten zu sehen. Unterwegs sei er mit einem Gabelstapler gewesen.

Kreidebleich ohne Lebenszeichen

"Wir hatten den Kollegen kurz zuvor alle noch gesehen und ihm einen guten Morgen gewünscht", erinnert sich Döring. Als die Kollegin dann plötzlich Alarm schlug, zögerten er und die anderen keine Sekunde: Einer verständigte den Notarzt, einer holte den rund 60 Meter entfernt an einer Wand hängenden Defibrillator, und die beiden Anderen kümmerten sich direkt um den Mann. "Ich habe ihm als Erstes den Puls gefühlt und mein Ohr angelegt", erzählt der 42-Jährige. Der Kollege sei kreidebleich gewesen und habe keinerlei Lebenszeichen mehr von sich gegeben.

Schulungen zahlen sich aus

Sebastian Doms war inzwischen mit dem Defibrillator, einem von aktuell fünf Exemplaren auf dem Werksgelände, zurückgekehrt. Ihm zur Seite stand der Auszubildende Marvin Kammer, der in seiner Freizeit der Freiwilligen Feuerwehr Bockhorn angehört. Die beiden sind auch ausgebildete betriebliche Ersthelfer bei Pelz. "Es ist schön, dass sich unsere Schulungen in so großartiger Weise bezahlt gemacht haben", freut sich Lutz-Peter Jenichen.

Defibrillator erklärt sich selbst

Er sei "wie einem Tunnel" gewesen, erinnert sich der 18-jährige Lehrling. Abwechselnd nahmen sie an dem Leblosen die Herz-Druckmassage und die Mund-zu-Mund-Beatmung vor. Sie alle hätten gar nicht groß nachgedacht, sondern einfach funktioniert. Doms setzte schließlich die Elektroden des Defis an und ließ sich von dem Gerät anleiten. "Es erklärt einem wirklich ganz genau, was man tun soll", betont der 35-Jährige. Niemand müsse davor Angst haben, das Gerät in einer solchen Situation anzuwenden. Alles sei besser, als gar nichts zu tun.

Gefühl für die Zeit verloren

Nach dem ersten Stromstoß seien dann der Rettungswagen und der Notarzt eingetroffen. Wie lange das alles gedauert hat? Die Vier wissen es nicht: "Das Zeitgefühl haben wir völlig verloren", berichtet Doms. Die Fachleute hätten den Einsatz der Laien gelobt und die weitere Betreuung übernommen. Als der Kollege nach etwa einer weiteren halben Stunde mit Blaulicht und Martinshorn ins Krankenhaus gebracht wurde, war er bereits wieder bei Bewusstsein. Inzwischen konnte er die Klinik sogar schon wieder verlassen und erholt sich daheim bei seiner Familie.

"Wären die Vier nicht gewesen – der Kollege hätte das nicht überlebt", ist Lutz-Peter Jenichen sicher. So stolz und dankbar wie er seien auch die Inhaber des Familienunternehmens. "Sie haben schon ausdrücklich gratuliert." Für sie und die Geschäftsführung der Pelz-Gruppe sei der Vorfall ein Anlass, noch weitere Ersthelfer auszubilden.

Psychologische Hilfe in Anspruch genommen

Zur Nachbereitung eines solchen Geschehens gehört für die Firma auch das Angebot psychologischer Betreuung. "Das gilt bei uns ganz generell", erklärt Tim Hamann; jeder Mitarbeiter könne es in schwierigen Situationen in Anspruch nehmen. Döring, Doms, Kammer und der Vierte im Bunde haben alle die Gelegenheit ergriffen, das Erlebte noch einmal mit professioneller Hilfe aufzuarbeiten. "So konnte man es noch einmal mit etwas Abstand reflektieren", erklärt der Jüngste. "Absolut verständlich", findet Jenichen. Schließlich hatten sie es quasi mit einer Leiche zu tun – auch wenn es ein glückliches Ende gab.

Der von ihnen ins Leben zurückgeholte Kollege kann ab sofort jedenfalls zweimal im Jahr Geburtstag feiern: Am 7. Juni und am 28. Mai.

