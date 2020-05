109 Schlachthofmitarbeiter infiziert

Bad Bramstedt

"Vorderstes Ziel ist es, weitere Menschen vor einer Ansteckung zu schützen und die Infektketten zu durchtrennen", sagt Landrat Schröder mit Blick auf die gestiegene Infiziertenzahl rund um den Schlachtbetrieb Vion in Bad Bramstedt. Vor allem wegen der hohen Fallzahlen bei osteuropäischen Schlachthofmitarbeitern, die in der früheren Kaserne in Kellinghusen ( Kreis Steinburg) wohnen, war Anlass für den Kreis Segeberg gegeben, alle, die bei Vion in irgendeiner Form am Betriebsablauf beteiligt waren, auf das Coronavirus zu testen.

Neue Testergebnisse von Mitarbeitern liegen vor

Nun liegen erste Ergebnisse vor: Demnach sind von bisher insgesamt 179 Abstrichen bislang 32 positiv ausgefallen. Weitere Testergebnisse stehen noch aus. Hinzu kommen die getesteten Mitarbeiter aus Kellinghusen, von denen aktuell 77 positiv waren. Somit sind derzeit 109 Menschen infiziert worden.

"Aufgrund dieses dynamischen Infektionsgeschehens, das sich nur noch schwer nachvollziehen und rückverfolgen lässt, hat der Infektionsschutz des Kreises Segeberg jetzt alle, die in Bad Bramstedt gearbeitet haben und im Kreis Segeberg leben, unter eine 14-tägige Quarantäne gestellt – unabhängig davon, ob der erste Test positiv oder negativ ist", so der Landrat.

Ein Teil der Positivfälle wohnt in Bad Bramstedt

Von den 32 neuen positiven Fällen wohnt ein großer Teil im Raum Bad Bramstedt. Aber auch Nachbarkreise und kreisfreie Städte seien betroffen. Der Infektionsschutz hat den dortigen Gesundheitsämtern ebenfalls die Anordnung einer Quarantäne empfohlen.

Aktuell leitet der Infektionsschutz alle notwendigen Schritte ein. Bei Sprachproblemen mit ausländischen Mitarbeitern stehen Dolmetscher zur Seite. Da die Infizierten, anders als in Kellinghusen, dezentral in kleineren

Wohneinheiten leben, ist eine Überwachung der Einhaltung der Quarantänemaßnahmen hier nicht ohne weiteres möglich. "Wir haben aber ohnehin bisher die Erfahrung gemacht, dass sich die Menschen an die Anordnung halten und sehen daher im Moment keine Veranlassung für eine Überwachung", so Schröder.

Quarantäne ja - Überwachung aber nicht

Der tägliche Anruf des Infektionsschutzes sei obligatorisch und viele seien dankbar für den Austausch, da sie Fragen stellen könnten und sich in dieser Situation nicht ganz alleine fühlten. In Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Bramstedt sowie mit Unterstützung des Arbeitgebers der Betroffenen wird nun eine Lebensmittelversorgung für jene sichergestellt, die keine Angehörigen in der Nähe haben, teilte der Kreis Segeberg mit.

Regelmäßige mikrobiologische Untersuchungen bei Vion sind laut Leitendem Amtsveterinär Markus Overhoff stets "ohne Beanstandung" ausgefallen. Auch die amtlichen Kontrollen des Hygienestatus im Schlachtbetrieb hätten keine Anhaltspunkte für Handlungsbedarf geboten, so der Kreis. "Wir wissen nicht, wie sich das Virus so ausbreiten konnte", sagt Landrat Schröder, der die hohen Infektionszahlen aber auf den privaten Bereich zurückführt und nicht auf die hygienischen Verhältnisse bei Vion.

Kreis Segeberg sieht Ursache nicht im Betrieb

"Eine Kontrolle im Privaten ist schlichtweg nicht möglich." Allerdings gibt es Zeugenberichte, wonach die vor allem rumänischen Schlachthofarbeiter in Bussen dicht gedrängt zur Arbeit gefahren und wieder nachhause gebracht wurden. Dem Kreis Segeberg, der mit dem Veterinäramt direkt auf dem Schlachthof vertreten ist, ist dieser Bruch der Kontaktsperre aber offenbar ebenso wenig aufgefallen, wie dem städtischen Ordnungsamt und der örtlichen Polizei.

Lesen Sie auch:Wie kam es zur Corona-Masseninfektion?

Im Moment befindet sich der Vion-Schachthof in Betriebsferien. "Immer wieder werde ich gefragt, warum der Kreis den Betrieb nicht einfach stilllegt? Die Antwort: Rechtlich haben wir dafür keine Handhabe, da die Produktion von Lebensmitteln als systemrelevant gilt und eine Übertragung des Virus durch Lebensmittel bislang noch nicht beschrieben worden ist", erklärte Landrat Schröder.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung ( BfR) ergänzt dazu, dass bisher keine Infektionen mit SARS-CoV-2 über den Übertragungsweg "Fleisch" bekannt seien. Nutztiere seien nach gegenwärtigem Wissensstand nicht mit SARS-CoV-2 infizierbar und könnten das Virus also über diesen Weg nicht auf den Menschen übertragen. "Sicher ist auf jeden Fall, dass aufgrund der angeordneten umfassenden Quarantänemaßnahmen zunächst keine potenziell Ansteckungsverdächtigen im Betrieb arbeiten können – womit die Infektkette vor Ort unterbrochen ist", sagt Schröder.

