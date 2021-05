Bad Segeberg

Das sei nun einmal der Preis dafür, endlich wieder echte Urlauber empfangen zu dürfen.

Mit seinem Stellvertreter Michael Klaffke hatte Guido Eschholz vor allem das Personal an der Rezeption darin geschult, wie genau die von den Behörden verlangten Kontrollen beim Einchecken der Gäste – und bei einigen auch noch während ihres Aufenthaltes – abzulaufen haben. Denn sollte das Gesundheitsamt unangekündigt Einsicht verlangen, muss deren Bewegungsprofil lückenlos dokumentiert werden können. "Der Aufwand ist gewaltig", bekennt der 54-Jährige, der das Haus am Kurpark bereits seit Anfang 2000 leitet.

Personal selbst geschult

"Gerade unsere jungen Mitarbeiterinnen tun sich anfangs gar nicht so leicht damit, nach Dokumenten zu fragen, wenn da ein gestandener Mann vor ihnen steht." Doch es helfe nichts. Jeder Ankömmling müsse entweder einen Impfpass mit zwei eingetragenen Impfungen oder das schriftliche Attest eines Arztes darüber vorweisen, dass er von einer Corona-Infektion genesen ist. Und die zweite Impfung müsse mindestens zwei Wochen lang zurückliegen. "Vor Kurzem hatten wir jemanden am Empfang, bei dem lag die zweite Spritze erst drei Tage zurück. Das war zu kurz."

Sowohl bei den bekannten gelben Pässen als auch bei den Bescheinigungen ("Jede sieht anders aus") könne das Personal natürlich nur eine optische sowie eine Plausibilitätsprüfung vornehmen, erklärt Eschholz. "Gegen bewusste Fälschungen wären wir natürlich machtlos. Aber wir rufen keine Ärzte an und spielen auch nicht Polizei." Er gehe ohnehin nicht davon aus, dass sich Besucher auf illegalem Wege Zutritt erschleichen würden.

Alle drei Tage neuen Test vorlegen

Der Vorteil bei Geimpften und Genesenen für das Hotel liege darin, dass sie nach der Eingangskontrolle für den Rest des Aufenthaltes in Ruhe gelassen werden können. Bei den Übrigen sei es stressiger, so Guido Eschholz, und für alle Beteiligten auch nerviger. Denn nach Vorlage eines aktuellen Antigentests beim Einchecken müssen Gäste ihre Tests alle 72 Stunden erneuern. "Bei einem zweiwöchigen Aufenthalt sind das vier Stück." Etwa 80 Prozent legten ihre jeweils aktuellen Ergebnisse von sich aus an der Rezeption vor, lobt der Direktor. Die anderen müssten freundlich daran erinnert werden.

Zum Glück habe das Vitalia Seehotel quasi einen "Sechser im Lotto" gezogen: "Direkt vor der Tür auf unserem Parkplatz haben die Segeberger Kliniken ihr Testzentrum aufgebaut. Doch das hat natürlich auch nicht immer geöffnet. Während eines Ortstermins von KN-online erkundigten sich gleich mehrere Besucher im Hotel danach, wo sie sich denn über Pfingsten testen lassen könnten. Die Mitarbeiterin verwies auf das Angebot im Alten Bahnhof von Bad Segeberg, das auch über die Feiertage bereitstand.

Über Pfingsten 70 Prozent der Betten belegt

Über Pfingsten waren am Kurpark von den aktuell rund 130 zur Verfügung stehenden Zimmer laut Eschholz gut 70 Prozent belegt. Komplett geschlossen sei das Vitalia eigentlich nie gewesen. "So zwischen 30 und 45 Geschäftsreisende hatten wir meistens." Andere Häuser seien zu einhundert Prozent dicht, das Seehotel aber die ganze Zeit über immer am Markt gewesen. "Wenn auch mit gewaltigen Umsatzeinbußen." Dass die Karl-May-Spiele auch in diesem Jahr abgesagt worden sind, sei natürlich auch für das größte Hotel der Kreisstadt ein heftiger Schlag. "Eine Prognose für 2021 fällt mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt schwer."

Was ihm jedoch Mut mache: "Die Leute sind fast wie ausgehungert." Da Schleswig-Holstein im Moment das einzige Land mit so weitgehenden Öffnungen sei, kämen die Gäste auch von weiter her. Auch aus Mecklenburg-Vorpommern seien welche dabei. "Ministerpräsidentin Manuel Schwesig verfährt ja strenger als Daniel Günther."

Gäste sind bescheiden geworden

Von vielen höre er derzeit dasselbe: Alle wollten "einfach mal raus". Dabei beobachte er so etwas wie eine "neue Bescheidenheit", staunt selbst der erfahrene Hotelier. Einmal um den Großen Segeberger See spazieren oder den Kalkberg erklimmen, das sei einigen schon genug. Der eine oder andere schaue sich auch einmal die Innenstadt an. "Und im Hotel dürfen die Leute noch nicht einmal in den Wellness-Bereich und müssen zu festgelegten Zeiten unter Wahrung der Aha-Regeln essen." Aber niemand beschwere sich. Ein Gläschen Wein abends auf dem Balkon – da komme bei manchen schon so etwas wie Urlaubsstimmung auf.

Auch wenn über Pfingsten fast ausschließlich Touristen eingebucht waren, bleiben die Geschäftskunden weiterhin das zweite wichtige Standbein des Vitalia. "Wir haben uns als Tagungshotel in der Region inzwischen einen guten Namen gemacht", sagt Guido Eschholz.

Luca-App für jeden Raumwechsel

Doch auch die beruflich Reisenden würden coronatechnisch intensiv betreut. "Obwohl es den einen oder anderen schon mal nervt." Eine große Hilfe sei die Luca-App. "Die Gäste müssen sich in jedem Tagungsraum und im Restaurant immer neu registrieren, damit wir im Fall des Falles sofort sehen, wer sich wann wo aufgehalten hat." Daher bestehe er darauf, dass sich alle daran halten. "Ich habe gehört, dass es auf Sylt eine Reihe von Verstößen gegeben hat." Das verstehe er nicht. Die Branche habe so lange warten müssen, dass es endlich wieder losgeht.

Doch ganz ohne sein geschultes Team gehe es trotz Luca nicht. Gerade Ältere hätten oft kein Handy oder nutzten die App nicht. "Dann müssen wir die gesamte Registrierung natürlich per Hand und auf Papier erledigen." Um die 55 Frauen und Männer beschäftige das Vitalia aktuell. Vor Corona seien es um die 70 gewesen. Aber manche, die gern geblieben wären, hätten sich in der Krise umorientieren müssen. Die eine oder andere Stelle würde er jetzt gern wieder besetzen, sagt Eschholz. "Wir blicken nach vorn."