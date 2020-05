Jetzt müssen nur noch die Gäste kommen

Bad Segeberg

„Wir sind erst einmal alle glücklich, dass es endlich wieder losgeht“, versichert aber der Direktor.

Dass einstweilen auch im Vitalia mit seinen insgesamt 140 Zimmern alles anders ist, erfährt der Besucher noch vor dem Empfang: „Wir haben ein Einbahnstraßen-System mit Abstandsmarkierungen auf dem Boden eingerichtet.“ Überall ständen selbstverständlich Desinfektionsmittel bereit, das Personal trage zudem Handschuhe. „Und den Fahrstuhl darf immer nur eine Person gleichzeitig benutzen“, erklärt der 53-Jährige, der das zur Segeberger-Kliniken-Gruppe von Marlies Borchert gehörende Hotel bereits seit Anfang 2000 leitet.

"Erstes Haus am Platz muss öffnen"

Auch für die geschäftsführende Gesellschafterin sei es trotz schwer einschätzbarer Zukunftsperspektiven (Kommen überhaupt Gäste?) keine Frage gewesen, dass sofort wieder geöffnet wird, nachdem die Politik dafür grünes Licht gegeben hat. Was wäre das für ein Zeichen, wenn das erste Haus am Platze geschlossen bliebe, habe sie gesagt. „Anderswo ist anders entschieden worden“, weiß ihr leitender Angestellter. Niemand wisse schließlich, mit welchem Umsatz nach dem Neustart gerechnet werden kann – bei anlaufenden Personalkosten. „In den letzten Wochen haben wir schließlich nur einen Bruchteil vom sonst üblichen Umsatz gemacht“, berichtet Eschholz.

Erste Buchungen liegen schon vor

Ein wenig Mut mache es ihm, dass inzwischen bereits sechs bis sieben Zimmer reserviert worden seien. „Ab Montag dürften zwischen zehn und 20 belegt sein.“ Vor allem Stammgäste hätten ihr Kommen für ein paar Tage angekündigt. „Wir erleben derzeit dennoch die mit Abstand schwerste Krise, seit ich hier angefangen habe“, bekennt der 53-Jährige. Selbst die große Finanzkrise habe nicht annähernd so dramatische Auswirkungen auf den Betrieb gehabt. Wie in ungezählten anderen Unternehmen auch, nicht nur in der Hotel- und Gaststättenbranche, sind die Beschäftigten nach der erzwungenen Schließung in Kurzarbeit geschickt worden. 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten aktuell im Seehotel.

Hotel lebt von Tagungen

In der letzten Phase vor dem Lockdown seien zumindest noch ein paar Geschäftsleute gekommen, erinnert sich Eschholz. Fünf bis zehn Zimmer waren am Ende noch belegt. „Familienfeiern waren da schon längst alle abgesagt.“ Sein Haus lebe in erster Linie von geschäftlichen Veranstaltungen und Tagungen, nicht selten aus dem medizinischen Sektor. Die Nähe zu den Kliniken spiele dabei eine große Rolle, erklärt der Chef. Das sei natürlich als erstes weggebrochen, nachdem die gesamte Wirtschaft heruntergefahren worden war.

Karl-May-Absage war ein schwerer Schlag

Ein zweiter schwerer Schlag wurde dem Vitalia Seehotel – und natürlich nicht nur ihm – durch die Absage der Karl-May-Spiele und aller Kalkberg-Konzerte versetzt. „ Karl May ist für uns jedes Jahr ein wichtiger Umsatzträger“, erklärt der Hotelchef. Und während der Konzerte sei meist der gesamte Tross bei ihm untergebracht. „Leute wie die Roadys und so.“ Wenn am Wochenende im Stadion etwas stattfinde, sei das Hotel oft schon ab Dienstag oder Mittwoch komplett ausgebucht.

Auch bei den Karl-May-Stars sei das Vitalia von jeher sehr beliebt. „Ein oder zwei von den Prominenten haben wir jede Saison hier bei uns“, erzählt Guido Eschholz. In dieser Spielzeit hatte sich Katy Karrenbauer angekündigt. Voriges Jahr war Larissa Marolt zu Gast. Auch Jan Sosniok, mehrere Jahre als Winnetou im Freilichttheater aktiv, sei über die Jahre ein Freund des Hause gewesen.

Deutlich reduzierte Platzzahlen

Nun freuen sich Guido Eschholz und sein Team darauf, „dass es wieder losgeht“. Sowohl das Restaurant als auch die Terrasse mit herrlichem Seeblick sind bereits auf Abstand getrimmt. Statt der zu normalen Zeiten jeweils 120 Plätze stehen vorerst nur 54 beziehungsweise 64 zur Verfügung. Das sollte aber fürs erste reichen, meint Eschholz.

Unzählige Details zu beachten

Neben dem Gesamtkonzept müssten aber auch unzählige Details bedacht werden. Streuer für Zucker, Salz oder Pfeffer seien komplett verschwunden. Wie alles, was viele Menschen anfassen könnten. „Tischdecken gibt es auf Anraten von Experten ebenfalls keine.“ Auch das bei vielen Segebergern sonst so beliebte Frühstücksbuffet sei natürlich gestrichen. „Frühstück gibt es nur individuell.“ Der Gast könne beim Einchecken auf einer langen Liste wählen und bekomme es dann auf einem Teller gebracht.“ Mittagessen gebe es nicht, aber 14 Uhr werde aber die Terrasse für Kaffee und Kuchen geöffnet.

Leonardo-Bar bleibt geschlossen

Das Restaurant öffne mit einer auf elf Speisen reduzierten Karte. Geschlossen bleiben hingegen der gesamte Wellnessbereich und die angeschlossene Leonardo-Bar: „Ab 22 Uhr dürften wir ohnehin keinen Betrieb mehr haben – und da fängt es in der Bar sonst ja erst an“, erklärt der Chef.

Von den Vorbereitungen ist der Hotelchef jedenfalls absolut überzeugt: „Bei uns kann sich jeder Gast sicher fühlen.“ Von ihm aus könne das Ordnungsamt gleich am Montag für eine Kontrolle vorbeischauen. Womöglich ist der Spagat am Ende ja gar nicht so schmerzhaft.

