Was lange währt, wird endlich gut: Am Montag stellten Bürgermeister Stefan Bauer und die Chefin der Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg, Anke Franzke, zwei Taxi-Stellplätze am Haupteingang vor. Lange war darüber nachgedacht worden, nun folge der Umbau der dortigen Grünfläche zu Parkmöglichkeiten.