Am Sonnabend, 12. September, bestreiten die Fußballer des SV Todesfelde das größte Spiel in der 92-jährigen Vereinsgeschichte: Um 15.30 Uhr fordert der Oberligist die Profis des VfL Osnabrück heraus, die vor ihrer zweiten Saison nach dem Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga stehen.