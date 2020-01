Bauverein: Streit um Flächenkauf

Kaltenkirchen

Martina Bennert versteht die Entscheidung nicht: „Das tut sehr weh, denn ich habe mir nichts vorzuwerfen, habe zielgerichtet und mit Herzblut für die Wohnungs-Genossenschaft gearbeitet.“ Ihr Vorstandskollege Christian Schwalger bleibt vorerst im Amt, obwohl auch er nach Informationen von kn online nach langer Krankheit erhebliche Probleme mit dem Aufsichtsgremium hat und sich deshalb anwaltlich vertreten lässt.

Vorstand war das Risiko zu groß

Zum großen Krach kam es, weil der Vorstand sich dem ausdrücklichen Auftrag des Aufsichtsrates widersetzt, schnellstmöglich für 3,5 Millionen Euro das rund 6500 Quadratmeter große Grundstück der Gärtnerei Bade an der Hamburger Straße in Henstedt-Ulzburg zu kaufen. Nach den Vorstellungen des Aufsichtsrates sollte der Bauverein darüber hinaus auch noch gleich das Nachbargrundstück mit dem ehemaligen alten Postgebäude erwerben. Auf dem gesamten Gelände sollten dann Wohnungen und Gewerbeobjekte entstehen. Zudem, so der Plan, sollte für das Projekt eine eigene Genossenschaft gegründet werden, die als Bauträger tätig wird, die Immobilien erstellt und dann verkauft. Speziell Martina Bennert war das Risiko aber viel zu groß und stellte sich deshalb quer.

Fachanwalt sieht Rechtsverstöße des Aufsichtsrates

Sie ließ darüber hinaus von einer renommierten Hamburger Fachanwaltskanzlei ein Kurzgutachten dazu erstellen, das kn online vorliegt. Es stützt die Argumentation des Vorstandes und sieht erhebliche Rechtsverstöße des Aufsichtsrates. So habe Fuhlendorf, im Hauptberuf Vorstandsvorsitzender der Kaltenkirchener Bank mit eigener Immobilienabteilung, nicht nur bei Bade Ankaufsgespräche geführt, bemängelt das Gutachten, sondern auch mit einem Makler über den Kauf einer Immobilie für 660.000 Euro plus Courtage an der Bahnhofstraße in Kaltenkirchen verhandelt. Doch das sei Sache des Vorstandes, heißt es in der Anwaltsexpertise. „Gegenüber dem Aufsichtsrat ist dringend deutlich zu machen, dass diese Verhandlungen sofort zu unterbleiben haben“, meint Rechtsanwältin Julia Letz. Sie hält es überhaupt für generell unzulässig, dass der Aufsichtsrat dem Vorstand Anweisungen erteilt, bestimmte Bauprojekte durchzuführen oder gar Grundstücksgeschäfte vorzunehmen.

Kaufpreis für Fläche überteuert?

So hält der Vorstand im Gegensatz zum Aufsichtsrat den Bade-Kaufpreis, der 533 Euro pro Quadratmeter bedeutet, für deutlich überteuert. Zumal es laut Kurzgutachten für das gesamte Grundstück keinen Bebauungsplan und kein Baurecht gibt. Zudem betrachten Bennert und Schwalger das Gesamtprojekt mit einem Volumen von rund 24 Millionen Euro als ein „Risikogeschäft“, das man nicht eingehen wolle, weil es im Falle des Scheiterns sogar die Insolvenz des Unternehmens zur Folge haben könne. Und überhaupt sei die offenbar ausgehandelte Summe von 3,5 Millionen Euro um rund eine Million Euro zu hoch, legt man den Bodenrichtwert des Kreises Segeberg zugrunde.

Aufsichtsrat: Bauverein ist voll handlungsfähig

Die Vorwürfe gegen den Aufsichtsrat gehen noch weiter. So ist Carsten Heidtmann gerade aus dem Gremium zurückgetreten, um am 1. Februar beim Bauverein als Vertriebsleiter und Prokurist anzufangen. Den Anstellungsvertrag haben aber nicht die Vorstände Bennert und Schwalger unterzeichnet, sondern Klaus Fock und Prokuristin Edith Brejcha, gibt Fuhlendorf zu. Fock, Mitglied des Aufsichtsrats, sei von dem Gremium für Bennert zum kommissarischen Vorstandsmitglied berufen worden. „Somit ist das alles in Ordnung und der Bauverein voll handlungsfähig“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende, der sich in der Angelegenheit sonst sehr bedeckt hält: „Ich kann bestätigen, dass der Aufsichtsrat beschlossen hat, sich von Martina Bennert zu trennen und sie freigestellt hat.“ Der Grund seien unterschiedliche Auffassungen in der Führung des Unternehmens. Mehr wolle er wegen des schwebenden Verfahrens nicht sagen.

Völlig zugeknöpft gibt sich Schwalger, verweist für Nachfragen an Fuhlendorf.

Aufsichtsrat soll Handeln überprüfen lassen

Das Gutachten der Anwaltskanzlei empfiehlt dem Aufsichtsrat, sein Handeln durch den Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen überprüfen zu lassen und das Innenministerium „über die erfolgten Rechtsverstöße“ zu unterrichten. Und es rät dem Vorstand, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, bei der über den Grundstücksankauf Bade abgestimmt wird.

Vorstände mussten vorzeitig gehen

Beim Bauverein hatten die hauptamtlichen Vorstände zuletzt immer einen schweren Stand. Die letzten drei, Werner Iwanowski, Ingo Baller und Stefan Ellendt mussten alle vorzeitig ihren Hut nehmen. „Mit allen gab es jeweils individuelle Probleme“, so Fuhlendorf.

