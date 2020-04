Nun Digital: Kinder außer Rand und Band

Henstedt-Ulzburg

Die Vorträge der Reihe "Gut zu wissen" im Frühjahr und Herbst im Haus der Sozialen Beratung werden gut angenommen und der nächste Abend wird bereits lange geplant. Allerdings mussten die Organisatoren aufgrund der Corona-Epidemie sich einen neuen Weg suchen, wie die Veranstaltung durchgeführt werden kann. Menschenansammlungen sind zur Eindämmung des Coronavirus verboten.

Digital statt Absage

"Wir hatten erst überlegt, den Vortrag ausfallen zu lassen", sagt Henstedt-Ulzburgs Gleichstellungsbeauftragte Svenja Gruber. Tina Koschmieder, Mitarbeiterin der Erziehungs- und Familienberatungsstelle, kam dann auf die Idee, den Vortrag zum Thema "Kinder außer Rand und Band" online anzubieten. Per Smartphone, Computer oder Tablet können Interessierte sich einfach in die Veranstaltung einloggen und daran teilnehmen.

Thema ist gerade aktuell

"Wir finden, dass unser Thema gerade hochaktuell ist", meint Gruber. Da Kindergarten und Schule geschlossen wurden und der Nachwuchs zu Hause beschäftigt werden müsse, kann es zu stressigen Situationen in der Familie kommen. "Viele Eltern sind an der Grenze des Machbaren", hat Svenja Gruber festgestellt. Corona sei eine Herausforderung. Gelassen bleiben, Grenzen setzen – alles Themen, mit denen Eltern nun noch öfter konfrontiert werden als vor der Corona-Krise.

Anmelden und in die App einloggen

Wer am Mittwoch, 13. Mai, von 19.30 bis 21 Uhr an dem Online-Vortrag teilnehmen möchte, muss sich vorher anmelden und seine E-Mail-Adresse hinterlassen. Das geht unter Telefon 04193/966450 oder per Mail an info@sozialeberatung-henstedt-ulzburg.de. Nach der Anmeldung erhält der Teilnehmer eine Bestätigungsmail und Informationen zur App "Go to Meeting". Diese kostenlose App muss man auf sein Smartphone oder den Computer herunterladen. Vom Veranstalter bekommt man einen Zugangscode, den man eingibt. Dann findet man sich in der Runde der Teilnehmer wieder. Tina Koschmieder wird an dem Vortragsabend zu sehen sein und live das Thema erörtern. Im Anschluss besteht die Möglichkeit eines Austausches per Chat.

Daten sind sicher

Die Veranstalter versichern, dass weder die Daten der Teilnehmer für alle zu sehen sind, noch Kosten entstehen. Sie hoffen, dass der Online-Vortrag gut ankommen wird. "Vielleicht ist das auch eine Art, wie wir in Zukunft arbeiten werden", sagt Svenja Gruber. Schließlich sei die Hemmschwelle, einen Vortrag zu einem vielleicht schwierigen Thema zu besuchen, digital noch niedriger, als würde man ins Haus der Sozialen Beratung gehen müssen.

Seit Herbst 2016 organisiert Svenja Gruber in Kooperation mit der Erziehungs- und Familienberatungsstelle die Vorträge zu unterschiedlichen Themen. Die Veranstalter freuen sich über den guten Zuspruch. "Zum Thema Elterngeld waren 25 Besucher dabei", sagt Gruber. Das sei verhältnismäßig viel.

