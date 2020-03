Vorwurf: Jeske verzögert Projekte

Bad Bramstedt

Streitpunkt Busshuttle nach Weddelbrook: Der Schulverband hatte Ende letzten Jahres beschlossen, Grundschüler aus der Schule am Storchennest täglich zur leerstehenden Dorfschule nach Weddelbrook mit Bussen zu fahren. Grund dafür ist, dass die Bad Bramstedter Grundschule nicht genügend Platz hat, alle Kinder in der Nachmittagsbetreuung aufzunehmen. Vor allem mit Beginn des nächsten Schuljahres gibt es große Probleme.

Start erst nach den Sommerferien

Den Beschluss hatte die Schulverbandsversammlung Anfang Dezember 2019 gefällt, also vor gut einem viertel Jahr. Doch Busse fahren noch längst nicht. Weddelbrooks Bürgermeister Stefan Gärtner war davon ausgegangen, dass schon im April die Kinder seine Schule bevölkern. Mittlerweile kann er wohl schon froh sein, wenn die Grundschüler nach den Sommerferien kommen.

Europaweite Ausschreibung

Bad Bramstedts Bürgermeisterin Verena Jeske, zugleich auch Schulverbandsvorsteherin, lässt keine Gelegenheit aus, ihre Ablehnung gegenüber dem Busshuttle kundzutun und weiß dabei die SPD hinter sich. Wenn die Busse drei Jahre eingesetzt werden – solange wird vermutlich ein Neubau an der Storchennestschule dauern – wird das den Schulverband nach einer Berechnung des Rathauses rund 380.000 Euro kosten. Hinzu kommen Miete für die 330 Quadratmeter Nutzfläche in Weddelbrook und der Kaufpreis für neues Mobiliar. Jeske wollte dagegen die Klassencontainer vom Gymnasium zur Storchennestschule bringen, was einschließlich Renovierung geschätzte 44.000 Euro gekostet hätte. In der Schulverbandsvertretung fand sie dafür aber keine Mehrheit. Bedenken gab es vor allem, weil die Container schon alt und möglicherweise zu klein sind. Auch in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung wies sie wieder darauf hin, dass „wir hier Geld ausgeben, dass wir woanders dringend benötigen.“ Dennis Schröder ( FDP) warf ihr vor: „Die Bürgermeisterin will das Projekt verhindern.“

Jeske wies das zurück: Dass wohl so bald kein Bus fährt, liege vor allem am komplizierten Ausschreibungsverfahren. Die Summe für den Bustransport sei so hoch, dass eine europaweite Ausschreibung nötig sei. Sie habe damit ein Fachbüro beauftragen müssen, weil es sehr komplexes Verfahren sei. „Der Schulverband will eine pragmatische Lösung, der Auftrag muss aber rechtskonform vergeben werden“, so Jeske.

Wer hat die Aufsicht?

Ein weiteres Problem sei die Aufsichtspflicht im Bus. Bisher liegt die Trägerschaft der Nachmittagsbetreuung noch in Händen des Deutschen Kinderschutzbundes, der im neuen Schuljahr von einem neuen Verein abgelöst werden soll. Der Kinderschutzbund habe es abgelehnt, die Kinder während der Busfahrt zu beaufsichtigen, so Jeske.

Die Bürgermeister der Umlandgemeinden, die geschlossen hinter Gärtner stehen und die Busshuttle-Lösung befürworten, hatten über die Amtsverwaltung bereits an Schulverbandsvorsteherin Jeske vorbei eine Anfrage bei der Kommunalaufsicht gestartet, ob wegen der Dringlichkeit nicht von einer europaweiten Ausschreibung abgesehen werden könnte. Sie bekamen eine Absage: Es liege keine Dringlichkeit vor.

Weddelbrooks Bürgermeister Gärtner glaubt dennoch, dass es möglich wäre, den Bus auch früher einzusetzen. „Wir könnten ja ein Busunternehmen nur bis zu den Sommerferien beauftragen. Das kostet dann vielleicht 20.000 Euro, eine europaweite Ausschreibung wäre nicht nötig.“

Heizungsproblem ungeklärt

Streitpunkt Jürgen-Fuhlendorf-Schule: Die Neugestaltung der Außenflächen war bereits 2017 beschlossen worden, doch Bauarbeiter sind noch immer nicht tätig. Auch hier ist Jeske, wie auch die SPD, Gegnerin des Vorhabens, würde die 1,4 Millionen Euro lieber anderweitig einsetzen. Zurzeit hapert die Umsetzung an der Heizungsanlage. Quer über den Schulhof verlaufen Heizungsrohre vom Hauptgebäude zu den beiden Sporthallen – mit erheblichen Wärmeverlusten. Überhaupt ist die Gasheizung marode und fällt durch Überlastung häufig aus. Jeske sagt, derzeit werde noch geprüft, wie das Heizungsproblem am besten zu lösen sei, ob die Sporthallen eigene Heizungen bekommen oder nur das Haupthaus und von dort neue Leitungen zu den Hallen. Bevor das nicht geklärt sei, könne der Schulhof nicht umgebaut werden.

Die Prüfung läuft allerdings auch schon seit Herbst letzten Jahres. FDP-Stadtverordnete Ina Koppelin hält das Heizungs-Argument für vorgeschoben und vermutet offenbar auch hier eine Verzögerungstaktik der Bürgermeisterin. „Das kann kein Grund sein“, sagte sie. Schließlich sei ja nicht nur ein Umbau des Schulhofes geplant, sondern auch der Parkplätze und Zufahrten. Man könne ja auch erst einmal mit anderen Arbeiten beginnen.

Weitere Berichte aus dem Kreis Segeberg leisen Sie hier.