Bad Segeberg

Am Eingang zur Fußgängerzone am Kirchplatz und vor der Volksbank stehen die Kandidaten für die zukünftige Innenstadtbeleuchtung: die Citylight Elegance der Firma Siteco im klassischen Design, die Bega-Leuchte mit einem Deckel, der das Licht auf den Boden reflektiert und die Leuchtstele der Firma Schreder.

An den Masten kleben unscheinbare, laminierte Zettel mit einigen Daten zum Energieverbrauch, der Lichttemperatur und der Lichtverteilung. Ein QR-Code könnte mittels Handykamera direkt zum Leuchtenvoting auf der Homepage der Stadt Bad Segeberg führen. Doch kaum ein Passant nimmt Notiz von den Musterleuchten.

Wenig Resonanz auf Lampenvoting in Bad Segeberg

Lediglich 33 Menschen haben bisher die Abstimmungsmöglichkeit genutzt bis Dienstagmittag – von mehr als 17000 abstimmungsberechtigten Einwohnern. Und das wenige Tage vor dem geplanten Ende des Votings am 28. Juni. Über die Gründe der Zurückhaltung möchte Bauamtsleiterin Antje Langethal nicht spekulieren, aber die Stadt will reagieren: "Wir verlängern das Leuchtenvoting bis zum 20. August", sagt Langethal.

Der Bauausschuss tagt zwei Tage vorher und wird von der Verwaltung über das Zwischenergebnis informiert, die Stadtvertretung entscheidet dann endgültig am 31. August über die Auswahl. Das Lampenvoting ist dabei nicht bindend, ein eindeutiges Abstimmungsergebnis aber würde die Politik sicherlich beeinflussen, so Langethal.

Ursachensuche: Lampen leuchten erst spät abends

Warum aber nutzen die Menschen ihre Stimme nicht? Ein Grund könnte die Jahreszeit sein. "Es ist lange hell, das Thema beschäftigt die Menschen gerade nicht. Im Herbst wäre das vielleicht anders", vermutet Johanna Ristow. Zusammen mit ihrer Tochter Mailin und Lisa Ristow steht sie am Dienstag vor den Lampen und unterhält sich über die Abstimmung.

"Das kann man im Hellen gar nicht wirklich entscheiden", findet Lisa Ristow. Wie gut leuchten die Lampen die Umgebung aus, wie hell sind sie? Möglicherweise zu grell? "Das Licht soll ja auch noch gemütlich sein", so die Seniorin. Die energiesparenden LED-Lampen sollen deutlich heller strahlen als die alten Natrium-Dampf-Lampen, die ersetzt werden sollen. Und dabei 80 Prozent weniger Energie verbrauchen.

Lisa Ristow könnte sich vorstellen, dass die Bega-Leuchte mit dem Deckel das Licht schön reflektiert. Laut Infozettel ist die Lichtverteilung bei dieser Lampe "rund" und "einstellbar durch den Reflektor". Bei der Leuchtstele heißt es dagegen: 180 bis 360 Grad – breit strahlend. Die Lichtverteilung der Citylight dagegen wird mit "asymmetrisch" beschrieben. Für eine eigene Bewertung müssten die Bürger am späten Abend gegen 23 Uhr zurückkehren in die Fußgängerzone. Da ist schon großes Interesse an der Straßenbeleuchtung gefragt.

Welche Lampe gefällt den Bad Segebergern am besten? Zur Auswahl steht die Citylight Elegance (links), die Bega-Leuchte mit Reflektor und die Leuchtstele (rechts). Quelle: Nadine Materne

Lampenvoting ist kaum sichtbar

Allerdings wird die Abstimmungsmöglichkeit in der Stadt auch nicht sehr sichtbar gemacht. Inmitten der vielen Blumenkästen und Bäume fallen die unbeleuchteten Lampen zumindest vor der Volksbank kaum auf. Lediglich ein QR-Code auf den Infozetteln am Laternenmast führt zur Abstimmung auf die städtische Homepage.

Und ein kleiner Praxis-Test zeigt: Durch die gebogenen Zettel an den Laternenmasten können die Codes nicht immer gut gelesen werden von den Handykameras. "Wenn man will, dass das gesehen wird und die Leute mitmachen, wäre wohl ein Aufsteller mit Informationen besser", glaubt Johanna Ristow.

Entscheidung fällt im August

"Darüber könnte man nachdenken", sagt dazu Langethal. Sie glaubt aber, dass über das Thema breit informiert worden sei, im Vorfeld, in den Ausschüssen und über die Medien.

Über den August hinaus könne das Voting und die Entscheidung über die neuen Lampen aber nicht verlängert werden wegen der langen Lieferzeiten für die Leuchten, erklärt Langethal. Und wenn der Marktplatz saniert ist bis Jahresende, sollen nicht nochmal die alten Lampen aufgestellt werden.

Knapp 150 Leuchten werden ausgetauscht

2500 Straßenlampen stehen in der Stadt Bad Segeberg. Knapp 40 Prozent der Laternen sind bereits auf energiesparende LED-Leuchten umgestellt. Dieses und nächstes Jahr folgt der sechste Sanierungsabschnitt in der Innenstadt.

Ausgetauscht werden knapp 150 Leuchten in Teilen der Hamburger Straße, der Kurhausstraße, der Kirchstraße, der Oldesloer Straße und des Marktplatzes. Durch die höhere Leuchtkraft der neuen Lampen reichen dann etwa 120 Exemplare aus. Dabei sollen 80 Prozent der Energiekosten eingespart werden. Dafür erhält die Stadt 31 Prozent Förderung für die Modernisierung der Laternen. Bis 2025 sollen fast alle Alt-Leuchten erneuert werden.

So geht's zum Lampenvoting

Die Abstimmung zu den drei Leuchten ist auf der Internetseite der Stadt (www.bad-segeberg.de) unter "Aktuelles zu finden. Abstimmen dürfen Einwohner der Stadt Bad Segeberg, allerdings wird der Wohnort in der Eingabemaske nicht abgefragt. Es reicht die Angabe des Namens und einer E-Mail-Adresse.