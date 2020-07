Henstedt-Ulzburg

Die unsichere Haushaltslage durch Corona hat den Plan für die Sanierungen in gemeindeeigenen Gebäuden Henstedt-Ulzburgs kräftig durcheinander gewirbelt. Im Bürgerhaus sollten Bodenbeläge ausgetauscht werden und auch in die Sporthalle der Olzeborchschule sollte investiert werden. Im Alstergymnasium - so war der Plan - standen Decken auf dem Sanierungsplan. "Das ist alles dem Rotstift zum Opfer gefallen", sagt Eckhard Röver vom Sachbereich Zentrale Grundstücks- und Gebäudewirtschaft der Gemeinde Henstedt-Ulzburg. Die Projekte, die in den langen Ferien erledigt werden sollten, wurden auf Eis gelegt. Das eingeplante Geld eingefroren.

Sanitärbereich aus dem Jahr 1980

Keinen Aufschub allerdings konnte laut Röver die Sanierung eines WC-Traktes der Olzeborchschule vertragen, denn die sanitären Anlagen im Trakt der Gemeinschaftsschule waren mehr als rott. "Die WC-Anlagen fielen zum Teil von der Wand", sagt Röver beim Baustellenbesuch. Dieser Sanitärbereich stammt aus dem Jahr 1980 und sei schon arg mitgenommen gewesen. Die Gemeinschaftsschule wird von etwa 700 Jungen und Mädchen besucht.

Neuer Fußboden für den WC-Trakt

Der komplette Estrich im Mädchen- und Jugendbereich der Toiletten wurde ausgetauscht. "Der ganze Boden kommt neu", teilt Röver mit. Außerdem werden die Wände neu gefliest. Den Jungen stehen künftig für ihr kleines und großes Geschäft drei WC und sieben Urinale zur Verfügung. Die Urinale haben eine berührungslose Wasserspülung. Die Mädchen werden sechs WC haben.

An den je drei Waschbecken wird es künftig auch warmes Wasser geben und nicht wie bislang nur kaltes Wasser zum Händewaschen. "Aus Hygienegründen", wie Eckhard Röver erklärt. Corona sei dank können die Teenager ihre Hände mit warmen Wasser reinigen. Kleinstdurchlauferhitzer machen das möglich. Es mussten keine zusätzlichen Warmwasserleitungen verlegt werden. Dieser Punkt war laut Röver im Vorwege nicht geplant gewesen, allerdings seien die Hygieneauflagen seit Ausbruch der Corona-Pandemie deutlich verschärft worden. Noch nicht alle Schule seien mit Warmwasser in den sanitären Anlagen ausgestattet, gibt Röver zu.

Maßnahmen kosten 80.000 Euro

Nach den Sommerferien Anfang August sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die Maßnahmen kosten rund 80.000 Euro und werden von Firmen aus der Region erledigt.

Im April waren verschiedene Handwerksfirmen angeschrieben und aufgefordert worden, Preisangebote für den Auftrag einzureichen. Entgegen der Annahme, dass die Handwerker volle Auftragsbücher haben, stellen Eckhard Röver und seine Abteilung fest, dass es auf Ausschreibungen nun deutlich mehr Angebote gibt als noch im Frühjahr. Handwerker suchen Aufträge. Röver sieht einen Grund dafür darin, dass Privatleute und öffentliche Hand durch die Corona-Pandemie ihr Geld zusammenhalten und große Investitionen verschoben werden.

