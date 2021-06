Manche Dorfbewohner haben nicht mehr geglaubt an das schnelle Internet per Glasfaser des Wege-Zweckverbands. Bereits 2019 wurden die Anschlüsse für die zweite WZV-Breitbandinitiative in elf Gemeinden des Amts Trave-Land eingeworben. Es folgten Verzögerungen. Im Juli soll endlich der Ausbau starten.