Ab 2023 werden Entgelte für kommunale Dienstleistungen mit einer Umsatzsteuer belegt. Um eine Verteuerung durch höhere Steuern zu vermeiden, will der WZV für die hoheitliche Aufgabe der Müllentsorgung statt Entgelte künftig Gebühren einführen für private Haushalte.

Grundgebühr und zahlen bei Abholung

Diese Umstellung will der WZV nun nutzen, um das Müllgebührensystem im Kreis Segeberg komplett zu verändern: Künftig soll es eine Grundgebühr pro Haushalt geben und darüber hinaus eine leistungsgerechte Abrechnung – je nachdem, wie häufig die Restmülltonne geleert wird.

Das Mindestleerungsvolumen pro Haushalt liegt rechnerisch bei 15 Liter pro Woche. Gartenabfälle und Sperrmüll sollen nur noch gegen Gebühren abgeholt werden, die Anlieferung beim Recyclinghof bleibt für begrenzte Mengen frei.

Zu viele Wertstoffe landen im Hausmüll

Das neue Entsorgungsmodell soll kontinuierliche Anreize setzen zur Müllvermeidung und einer konsequenteren Abfallverwertung: Nach einer Analyse der Unternehmensberatung Econum aus Hamburg, die der WZV bei dem Thema hinzugezogen hat, produzieren die Segeberger deutlich mehr Restmüll im Vergleich mit anderen Regionen, in denen ein entleerungsabhängiges System mit Grundgebühr verwendet wird, etwa in Stade oder Harburg.

Demnach produziert jeder Einwohner im Kreis Segeberg durchschnittlich 188 Kilo Restmüll im Jahr, der Einwohner in Harburg nur 150. Das liege deutlich über dem Durchschnitt. Es befänden sich „signifikante Mengen an Wertstoffen im Hausmüll“ der Segeberger, heißt es in einer Präsentation für die Verbandsversammlung am Freitag, 7. Mai.

Allerdings werden hier Zahlen aus unterschiedlichen Jahren verglichen: Die Zahlen aus dem aktuellen Pandemiejahr 2021 für den WZV gegenüber dem Müllaufkommen aus den Jahren 2018 und 2019 in den Vergleichsregionen.

Weniger Restmüll pro Kopf erwartet

Von dem neuen Gebührensystem erhofft sich der WZV deutlich geringere Restmüllmengen pro Kopf, dafür mehr getrennten Bioabfall und mehr angelieferte Grünmengen.

Die Anzahl der Tonnenleerungen könnten bei den Kleinbehältern fast um die Hälfte sinken im Jahr, prognostiziert Econum – zumindest nach drei Jahren im „Endzustand“. Das Einsparpotenzial bei den Gebühren geben die Berater recht vage an mit 0 bis 35 Prozent.

Teure Großbehälter - werden Städter mehr belastet?

Deutlich teurer soll es vor allem für die Großbehälter werden, die 660 und 1100 Liter fassen: Hier sollen die Kosten im bevorzugten Modell zwischen 40 und 50 Prozent ansteigen.

Damit würden vor allem die städtischen Gegenden belastet, befürchtet ein Mitglied der Verbandsversammlung im Vorfeld der Sitzung. Zwar würden die Großbehälter nur wenige Prozent der verwendeten Tonnen ausmachen, „diese bilden aber ein Drittel des Müllaufkommens ab“. Die Großtonnen würden vor allem in Mehrfamilienhäusern in städtischen Gegenden verwendet.

Dies sei eine einseitige Belastung für diese Personengruppe. Gleichzeitig finanziere diese Gruppe die Entsorgung der Grünabfälle – diese würden aber eher im ländlichen Raum anfallen, bei Menschen mit Haus und Garten und können kostenfrei beim Recyclinghof abgegeben werden.

WZV rechnet mit deutlicher Kosteneinsparung

Im Verbandsbeirat und dem Hauptausschuss wurden mögliche neue Gebührenmodelle bereits vorberaten. Im Gespräch war noch ein Alternativsystem ohne Grundgebühr, das sich am bisherigen Entsorgungssystem orientiert.

Das „Vorzugsmodell“ ist laut Vorlage zur Verbandsversammlung aber das Grundgebührenmodell. Über die Grundgebühr könne ein hoher Anteil der fixen Kosten abgedeckt werden, argumentiert Econum. Außerdem rechnet der WZV mit Kosteneinsparung von fast einer Million Euro für die Müllsammlung und -entsorgung.

Hoher Verwaltungsaufwand

Allerdings entstehen in der Verwaltung 100.000 Euro Mehraufwand durch die genaue Abrechnung pro Haushalt. Unter dem Strich, soll das Grundgebührenmodell aber 400.000 Euro mehr einsparen als das Alternativmodell, laut den Berechnungen von Econum.

Die Verbandsversammlung soll am Freitag (16 Uhr) nun die Richtung vorgeben und stimmt darüber ab, ob das Modell mit Grundgebühr und „leerungsabhängiger Leistungsgebühr“ weiterentwickelt und eine Gebührenkalkulation erstellt wird.