Kaltenkirchen

„Am Wald“ wird das potentielle Wohngebiet genannt. Dort sollen auf einem 3,4 Hektar großen Grundstück etwa 30 Doppel- und Einfamilienhäuser entstehen. Das umstrittene Baugebiet liegt nur 800 Meter von der A7 entfernt. Größter Streitpunkt innerhalb der Kommunalpolitik: die Lärmbelästigung.

25 Teilnehmer beim Spaziergang

Einige Politiker, vorneweg die Wählergemeinschaft Pro-Kaki, sind der Auffassung, dass es sich dort nicht um eine lebenswerte Wohnsiedlung handeln kann. „Es gibt keinen Lärmschutzwall und bereits dort wohnende Bürger klagen über Lärmbelästigung“, so Pro-Kaki-Sprecher Reinhard Bundschuh.

Um sich selbst ein Bild von dem geplanten Baugebiet zu machen, lud Pro-Kaki zu einem „Politischen Spaziergang“ ein. 25 Teilnehmer, unter denen auch Stadtvertreter anderer Parteien waren, folgten der Einladung. Startpunkt für den Rundgang war der Spielplatz am Waldweg.

Baumbestand soll erhalten bleiben

„Schon an der Kreuzung Brookweg/ Waldweg wurde klar, dass hier und im Verlauf des Waldweges Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung notwendig sind“, berichtete Bundschuh: „Die Ausweitung der 30-Zone entlang des Waldweges bis zum Ortsausgang erschien den Teilnehmern sinnvoll.“ Die teilnehmenden Einwohner wiesen beim Spaziergang außerdem auf den Erhalt des Baumbestandes hin. Die Linden-Baumreihe und der Spazierweg, aber insbesondere die Kastanienallee sollen erhalten bleiben. „Die 18 Alleebäume fallen unter die Baumschutzsatzung, aber nur vier Bäume sind im Entwurf des Investors für das geplante Wohngebiet berücksichtigt“, so Bundschuh, der diese Beobachtung auch in der vergangenen Bauausschusssitzung vortrug. Dort sagte Bürgermeister Hanno Krause den Erhalt dieser Bäume zu.

Noch zu wenig Aufforstung

Der Spaziergang führte auch zu den 2007 und 2012 von Pro-Kaki initiierten Aufforstungen an der A7. „ Aufforstung ist wichtig für den Klimaschutz und ist zudem mittelfristig als Lärmschutz geeignet“, so Bundschuh. Die bisherigen Aufforstungen könnten aber nur einen Anfang darstellen, denn für die Funktion als Lärmschutz sollte die Aufforstungsfläche deutlich vergrößert werden. „Anzustreben ist ein dichter Waldstreifen von etwa 200 Meter Breite, der dann die gleiche Lärmschutzqualität hat, wie zum Beispiel eine Lärmschutzwand an der Autobahn.“ Einig seien sich die Teilnehmer darüber gewesen, dass in diesem Gebiet ein Lärmschutz nötig ist.

Gegen Motocross-Anlage

Bundschuh, dessen Wählergemeinschaft Gegner der geplanten Motocross-Trainingsanlage in Moorkaten ist, zieht aus diesem Spaziergang erneut den Schluss: „Das Lärmschutzziel kann durch den zusätzlichen Lärm einer Motocross-Anlage nicht erreicht werden. Lebenswertes Wohngebiet und Motocross-Anlage schließen sich aus“, so Bundschuh. Fazit des Spaziergangs aus Pro-Kaki-Sicht: „Aus grundsätzlichen Überlegungen zum Natur- und Klimaschutz könnte sowohl auf das Baugebiet als auch auf die Motocross-Anlage, zugunsten der Aufforstung verzichtet werden.“

