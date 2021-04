Die 3000 Narzissenzwiebeln, die die Wählergemeinschaft Kisdorfer Bürger zusammen mit der Landjugend Kisdorf im November in die Erde gesetzt hatten, blühen nun in voller Pracht. Am Ortsausgang Richtung Kisdorferwohld leuchtet es grellgelb, auf einer Länge von gut 600 Metern.